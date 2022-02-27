根本微型設計展 解密卡地亞經典 概念空間登遠百A13

什麼樣的設計稱得上是經典？橫跨不同時間、地理、文化、世代，仍能讓人認同的舒適優雅，就是卡地亞（CARTIER）的風格魅力。自2022年3月8日起，在遠百信義A13一樓，卡地亞將推出首個「The Culture of Design」形象概念空間，以精緻展覽形式呈現完美精湛的製作工藝，解析七個經典系列的靈感與無限創意，除了有專人導覽場次，闡述品牌百餘年來如何突破設計界限、不斷創作出一件件精彩作品，更有適合攜帶兒童一起參與的導覽專場，見證藝術精品和時尚美學的傳承。

有別於一般專賣店販售商品為主的方式，概念店旨在傳遞卡地亞經典美學理念，店裝以米色調打造出簡約高雅的空間感，牆面以作品簡潔線條造型結合經典元素勾勒出雋永的藝術美學。參觀者在探索系列作品歷史傳承與創作概念之餘，也能透過手機挑戰專屬設計的互動小遊戲，透過全方位的感官體驗卡地亞的工藝技術與獨特的藝術魅力。 卡地亞首個「The Culture of Design」形象概念空間將透過深入解析七個經典系列、見證時尚美學的傳承。圖／卡地亞提供 卡地亞首個「The Culture of Design」形象概念空間將自2022年3月8日起在遠百信義A13一樓登場。圖／卡地亞提供