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米蘭22時裝周／寶格麗新伊甸 蜿蜒靈蛇攀手拿包與提把
2022秋冬米蘭時裝週期間，義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）於品牌Showroom發表配件系列「來自伊甸園」（MADE IN EDEN），同時曝光代言人、義大利超模Vittoria Ceretti拍攝的最新秋冬形象大片。以伊甸樂園為名，靈感來自新穎與創意無邊的嶄新世界觀。經典的Serpenti靈蛇蛻變出煥然一新的面貌，玩轉方正結構或蜿蜒曲線等不同包款造型，優雅又充滿力量的中性色彩與繽紛歡快的寶石顏色，構成今年秋冬配件的最新基調。
全新的Serpentine Pouch手拿包，以典藏系列中的Serpenti骨董作品作為靈感，靈蛇流暢柔美的輪廓構成包身，兼具舒適與前衛造型。同樣以繾綣靈蛇為設計主軸，俐落簡潔的Serpentine Vertical Tote bag托特包以方正包形搭配蜿蜒的Serpenti提把，巧玩對比美感。嶄新款型的Serpenti Forever East-Wast包款，讓蔚為經典的Serpenti Forever系列蛻變出更為都會俐落的時髦感，相同的設計概念也延續到Maxi Chain系列。
從Serpenti Forever到Serpenti Cabochon皆換上秋冬新色與新材質，迷你包潮流持續引領風潮，寶格麗更將珠寶概念注入小型配件中。引人入勝的印花圖騰和多樣性的設計、細膩豐富色彩與絕對當代魅力貫穿於絲巾作品。眼鏡部分則結合創新科技工藝的鏡片與受珠寶啟發的新穎技術，將經典珠寶的元素融入新作。
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