彩色玻璃屋中登場的隨性浪漫 Salvatore Ferragamo用正裝包裝休閒服

胸前挖洞的荷葉針織衫、如同流浪牧民般寬垮組合的飄逸絲巾，Salvatore Ferragamo發表的「正式的非正式（Intelligent Informal ）」秋冬時裝，有著耐人尋味的新鮮感，這場於米蘭大教堂廣場中心的米蘭王宮（Palazzo Reale）女像柱廳（Sala delle Cariatidi）的靜態展覽，在洋溢著新古典主義風格的展廳內，透過如同藝術展般的佈置，陳列以雕刻光影藝術為靈感的全新男、女時裝與配件系列。

進入展廳，在彩色光圈、光影通道的動線中，坐落在五顏六色有機玻璃立方體的新裝映入眼簾，宛如地平線上浮起的島嶼，在戲劇性的燈光效果下，呈現以休閒服裝作為發揮的新品。近年時尚風潮轉變，對於傳統訂製、晚禮服等「正裝」的興趣，轉而傾向「休閒」的造型品味，Salvatore Ferragamo 2022秋冬系列順應此趨勢，將休閒服裝設計為晚禮服般嚴格選材、匠心製作的單品，在男女皆宜的前提中，以狂放不羈的剪裁、趣味多變的輪廓加以重塑，女裝的百搭羊毛針織面料，勾勒出性感的荷葉邊設計，前襟挖空營造性感氛圍；毛羊皮餘料打造而成的柔軟條紋，則為傳統晚禮服表現新意；緊身針織衫搭配人造皮革迷你裙，散發俐落的未來感。

男裝保留正裝樣貌，觸感柔軟的西裝外套搭配背心，減少不必要的複雜設計，中性設計的駱駝毛、羊毛混紡運動褲搭配開襟羊毛衫，增添了運動服裝的華麗感，無分性別的機智穿衣哲學，正是Salvatore Ferragamo的「正式的非正式」趣味思辨。配件的設計中，The Ferragamo Studio包款以全新尺寸和材質呈現，放大了鱷魚浮雕壓紋，營造錯視視覺，嶄新的柔軟小牛皮水桶包，裝飾經典Gancini釦飾、鉚釘底座，以冰原藍、叢林綠、馬卡龍粉等展現鮮活明快的氣息。