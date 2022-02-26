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「皇家橡樹」系列50年 愛彼2022全面啟動！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
愛彼推出全新皇家橡樹系列50周年紀念表款，將包含三種尺寸、兩種功能，並預告下半年還將加碼41與34毫米，令人為之期待。圖 / Audemars Piguet提供
愛彼推出全新皇家橡樹系列50周年紀念表款，將包含三種尺寸、兩種功能，並預告下半年還將加碼41與34毫米，令人為之期待。圖 / Audemars Piguet提供

一個系列要能持續綿延50年之久，那將是何等的傳奇與令人想要一探究竟？50年前的1972年，由知名設計師Gerald Genta為愛彼（Audemars Piguet）打造的皇家橡樹（Royal Oak）系列，以經典的八角形，在幾何、設計、當代高級鐘表，建立了難以仿效的典範。50年後的2022年，愛彼推出全新皇家橡樹系列50周年紀念表款，將包含三種尺寸、兩種功能，並預告下半年還將加碼41與34毫米，令人為之期待。

全新50周年的紀念表款，其中37毫米為自動上鍊功能，而38與41毫米則為自動上鍊的計時碼表功能。主要的外觀設計包含了幾項更動：一、表殼上下方的斜面加大，增強了手工緞面打磨與亮面拋光的絢麗效果，底蓋則與表殼同步整合，因而提升了配戴的舒適性；二、表帶的細節設計被微幅調整：頭四個鍊節由平行四邊形改為梯形，接續的表帶寬度則依序縮減；三、12點鐘方向的24K金立體Audemars Piguet標誌，改採類似3D列印的「電鍍生成法」製作；四、37毫米自動腕表的軌道分鐘刻度改採直接印製於「Tapisserie」格紋之上，帶來更美觀的視覺。

同時三種尺寸、兩種功能的表款並分別運上不同機芯：5900自動上鍊機芯的厚度和原本3120機芯相比，由4.26毫米「塑身」為3.9毫米、並具備60小時動力儲存；同時計時碼表所使用的4401機芯則由過往一般的計時碼表、「升級」為更精密複雜的飛返計時碼表功能，不僅有導柱輪與垂直離合機制，日內瓦波紋、緞面打磨、拋光倒角等裝飾工藝，更展現了50年如一日的瑞士傳統高級鐘表裝飾藝術之美。

值得一提的是：表款皆具備了22K玫瑰金的專屬自動盤，並以鏤空方式同時呈現了50與Audmars Piguet字樣。錯過2022？可能就要再等50年了！

稜角分明的幾何美學與高辨識度，或正是愛彼與皇家橡樹歷久不衰的經典設計魅力。圖 / Audemars Piguet提供
稜角分明的幾何美學與高辨識度，或正是愛彼與皇家橡樹歷久不衰的經典設計魅力。圖 / Audemars Piguet提供
50周年紀念的新款皇家橡樹（Royal Oak）腕表，其Audemars Piguet標誌，改採類似3D列印的「電鍍生成法」製作，同時自動腕表的軌道分鐘刻度改採直接印製於「Tapisserie」格紋之上。圖 / Audemars Piguet提供
50周年紀念的新款皇家橡樹（Royal Oak）腕表，其Audemars Piguet標誌，改採類似3D列印的「電鍍生成法」製作，同時自動腕表的軌道分鐘刻度改採直接印製於「Tapisserie」格紋之上。圖 / Audemars Piguet提供
表款皆具備了22K金的專屬自動盤，並以鏤空方式同時呈現了50與Audmars Piguet字樣。圖 / Audemars Piguet提供
表款皆具備了22K金的專屬自動盤，並以鏤空方式同時呈現了50與Audmars Piguet字樣。圖 / Audemars Piguet提供

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