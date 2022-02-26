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吉吉哈蒂德開秀 TOD'S「義國美人」展現溫暖經典氛圍
以「義國美人（Italian Beauty）」為主題的TOD'S秋冬女裝秀，圍繞著傳統義式美學，由創意總監Walter Chiapponi重新拆解、構想，將其改造為日常生活中的現代感，成為衣櫃中易於搭配的單品，且發表頂級品質、獨特質感的配件。
在藍、黑色相襯，或駝色搭配巧克力色的沈穩中，具現代感的制服輪廓展現了濃厚的古典品味，也融入當代街頭服裝精神，將短裙變為百慕達短褲，針織衫則是當季點睛品，以誇張尺寸、富重量感的設計為主，卻同時在視覺上呈現柔軟觸感，氛圍迷人而溫暖，結合了織物與皮革的造型，則呈現舒放的波希米亞風格。
風衣、飛行員外套，以全新比例打造，面料則是新穎的夾綿麂皮（nubuk）、絎縫皮革，或飾有編織橡膠細節的剪羊毛運動衫，都來自Gommino豆豆鞋的意象；
延伸自男裝的外套輪廓、大衣，延伸自鄉村風的披肩、外套，呈現精緻而端莊的都會感。在配件部分，標誌性的Di Bag在本季解構重組，成為觸感柔軟的多用途皮革包款；T Timeless手袋則變換不同佩戴方式，以鉤針技藝、織物、皮革結合，呼應服裝設計，也表現傳統手工藝之美。
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