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就問「炫腹」蕾哈娜：妳的孩子不冷嗎？最強網紅Chiara穿「星星胸貼」出席GUCCI大秀

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
蕾哈娜（左）、Chiara Ferragni分別露肚、露奶出席GUCCI大秀，意外呈現母愛濃厚的現場氛圍。圖／GUCCI提供、取自IG
蕾哈娜（左）、Chiara Ferragni分別露肚、露奶出席GUCCI大秀，意外呈現母愛濃厚的現場氛圍。圖／GUCCI提供、取自IG

在備受矚目的adidas originals聯名中，GUCCI以「Exquisite Gucci」秋冬系列重回米蘭伸展台，創意總監Alessandro Michele仍然以多次發揮的鏡子成為大秀發表的風景，這次以十三世紀的修士Vincent de Beauvais在《Speculum majus（巨鏡）》發表的概念作為秀場主題，將鏡面視為知識工具，透過反射來準確理解現實面，也呼應立陶宛象徵主義詩人Jurgis Baltrušaitis（J. Baltrušaitis）關於鏡子與影像偏差的寫作，「鑒於其直觀和完全複刻的特性，鏡子成為真實呈現事物的象徵。」因此在大秀發表中透過詭譎紅色燈光、多面鏡展現的時裝，也成為設計的一部分，讓觀秀者有「所見即所得」的臨場感，參與這場大秀的嘉賓包括韓星李政宰、西裝內只穿了星星胸貼的義大利網紅Chiara Ferragni等人，以及近期熱愛「炫腹」的蕾哈娜

以時裝書寫奇幻故事的Alessandro Michele，援引十七世紀的魔法鏡子為靈感，打造大秀場景，就像被放進珍奇屋當中，產生擴張、變形的視覺圖像，以創造畸變、施加魔法與喚醒鬼魂來延伸鏡子的特性，因此，模特兒身上的印花、輪廓等細節，都顯現光學戲法所創造的眩暈與驚奇，包括沒有眼睛的頭顱、樹木蔓延為森林、人體變為駿馬、神靈幻化為多頭怪物等畫面，以鏡像突破空間限制，產生Jurgis Baltrušaitis描述的巴洛克式奇幻異界鏡面：在增生、翻轉、放大縮小、擴張收縮當中展現異變型態。

Alessandro Michele的神奇魔鏡，最吸睛的部分自是與adidas originals的聯名，綠色大衣被運動服附身，側身是三條白色的縱軸貫穿，它的靈感來自九〇年代洛杉磯設計師Laura Whitcomb所打造的紅色連身裙，瑪丹娜曾在1993年穿上它拍攝畫報。或是以三葉草搭配GUCCI字樣或Logo，成為西褲印花以及手套、帽款的識別，GUCCI的紅、綠織帶也和adidas originals的白色條紋發展共生的趣味，GUCCI蜜蜂則是歡樂的點綴。

九〇年代由洛杉磯設計師Laura Whitcomb所打造的adidas originals紅色連身裙，轉變為GUCCI秀上的綠色大衣。圖／GUCCI提供
九〇年代由洛杉磯設計師Laura Whitcomb所打造的adidas originals紅色連身裙，轉變為GUCCI秀上的綠色大衣。圖／GUCCI提供

在這場秋冬男裝秀中，回歸了Alessandro Michele的首個男裝系列，以蝴蝶結罩衫面對時代變革，在當時顯得女性化的元素，歷時7年的無性別風尚洗禮中，成了再尋常不過的意象，甚至穿著男裝開秀的其實是位女性，以海軍藍雙排黃銅鈕釦西裝帥氣登場，彷彿回到八〇年代上班女郎西裝搭襯高跟鞋的氣場，梳著浮誇的嫩綠色鯔魚頭（mullet haircut，亦稱小狼尾頭）；鈷藍色燈芯絨西裝、胸前印著GUCCI三葉草，搭襯竹節包，展現運動風格的俐落品味；棒球帽、貝雷帽、絲巾預估都將成為爆款，維多利亞時代的奶油白緞面禮服，像誤入怪奇古堡的田徑選手；蕾絲胸衣、裝飾鉚釘的黑色皮革套裝、皮草斗篷，則是性感奔放的點綴。

醒目的adidas originals聯名元素成了「Exquisite Gucci」秋冬系列的一大亮點。圖／GUCCI提供
醒目的adidas originals聯名元素成了「Exquisite Gucci」秋冬系列的一大亮點。圖／GUCCI提供
Chiara Ferragni以粉色緞面西裝搭配星星胸貼，性感出席GUCCI大秀。圖／取自IG
Chiara Ferragni以粉色緞面西裝搭配星星胸貼，性感出席GUCCI大秀。圖／取自IG
巧妙配色讓GUCCI與adidas originals聯名，有更上層樓的表現。圖／GUCCI提供
巧妙配色讓GUCCI與adidas originals聯名，有更上層樓的表現。圖／GUCCI提供
開秀造型以八〇年代的西裝、高跟鞋穿搭，配襯鯔魚頭登場。圖／GUCCI提供
開秀造型以八〇年代的西裝、高跟鞋穿搭，配襯鯔魚頭登場。圖／GUCCI提供
蕾哈娜與饒舌歌手男友A$AP Rocky出席GUCCI「Exquisite Gucci」大秀。圖／GUCCI提供
蕾哈娜與饒舌歌手男友A$AP Rocky出席GUCCI「Exquisite Gucci」大秀。圖／GUCCI提供
性感馬甲元素以adidas originals表現，既陽剛又女性化。圖／GUCCI提供
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維多利亞時期的奶油白緞面禮服，是令人印象深刻的造型
維多利亞時期的奶油白緞面禮服，是令人印象深刻的造型
帥爆的西裝造型，搭襯時髦貝雷帽。圖／GUCCI提供
帥爆的西裝造型，搭襯時髦貝雷帽。圖／GUCCI提供
聯名印花絲巾、裝飾鉚釘的皮革手袋，成為醒目的點綴。圖／GUCCI提供
聯名印花絲巾、裝飾鉚釘的皮革手袋，成為醒目的點綴。圖／GUCCI提供
擅長賦予色彩新貌的創意總監Alessandro Michele以炫目色系創作洗鍊西服。圖／GUCCI提供
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鉤織面料表現的運動服，迷人奇趣又性感。圖／GUCCI提供
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GUCCI Logo搭配adidas originals三葉草圖像，成為嶄新的褲裝印花。圖／GUCCI提供
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因《魷魚遊戲》爆紅的韓星李政宰成為GUCCI全球大使，也飛往大秀現場。圖／GUCCI提供
因《魷魚遊戲》爆紅的韓星李政宰成為GUCCI全球大使，也飛往大秀現場。圖／GUCCI提供
蕾哈娜近期的穿搭以「炫腹」造型為主。圖／GUCCI提供
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西裝 adidas 米蘭 蕾哈娜 Gucci

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