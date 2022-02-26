就問「炫腹」蕾哈娜：妳的孩子不冷嗎？最強網紅Chiara穿「星星胸貼」出席GUCCI大秀

在備受矚目的adidas originals聯名中，GUCCI以「Exquisite Gucci」秋冬系列重回米蘭伸展台，創意總監Alessandro Michele仍然以多次發揮的鏡子成為大秀發表的風景，這次以十三世紀的修士Vincent de Beauvais在《Speculum majus（巨鏡）》發表的概念作為秀場主題，將鏡面視為知識工具，透過反射來準確理解現實面，也呼應立陶宛象徵主義詩人Jurgis Baltrušaitis（J. Baltrušaitis）關於鏡子與影像偏差的寫作，「鑒於其直觀和完全複刻的特性，鏡子成為真實呈現事物的象徵。」因此在大秀發表中透過詭譎紅色燈光、多面鏡展現的時裝，也成為設計的一部分，讓觀秀者有「所見即所得」的臨場感，參與這場大秀的嘉賓包括韓星李政宰、西裝內只穿了星星胸貼的義大利網紅Chiara Ferragni等人，以及近期熱愛「炫腹」的蕾哈娜。

以時裝書寫奇幻故事的Alessandro Michele，援引十七世紀的魔法鏡子為靈感，打造大秀場景，就像被放進珍奇屋當中，產生擴張、變形的視覺圖像，以創造畸變、施加魔法與喚醒鬼魂來延伸鏡子的特性，因此，模特兒身上的印花、輪廓等細節，都顯現光學戲法所創造的眩暈與驚奇，包括沒有眼睛的頭顱、樹木蔓延為森林、人體變為駿馬、神靈幻化為多頭怪物等畫面，以鏡像突破空間限制，產生Jurgis Baltrušaitis描述的巴洛克式奇幻異界鏡面：在增生、翻轉、放大縮小、擴張收縮當中展現異變型態。

Alessandro Michele的神奇魔鏡，最吸睛的部分自是與adidas originals的聯名，綠色大衣被運動服附身，側身是三條白色的縱軸貫穿，它的靈感來自九〇年代洛杉磯設計師Laura Whitcomb所打造的紅色連身裙，瑪丹娜曾在1993年穿上它拍攝畫報。或是以三葉草搭配GUCCI字樣或Logo，成為西褲印花以及手套、帽款的識別，GUCCI的紅、綠織帶也和adidas originals的白色條紋發展共生的趣味，GUCCI蜜蜂則是歡樂的點綴。 九〇年代由洛杉磯設計師Laura Whitcomb所打造的adidas originals紅色連身裙，轉變為GUCCI秀上的綠色大衣。圖／GUCCI提供