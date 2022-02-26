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IWC宣布與F1 Mercedes-AMG車隊 合作擴大再加碼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Lewis Hamilton擁有追平車神舒馬克的七冠紀錄，並曾登上WSJ雜誌封面。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
Lewis Hamilton擁有追平車神舒馬克的七冠紀錄，並曾登上WSJ雜誌封面。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）

由於俄國入侵烏克蘭，一級方程式賽車（F1）甫於昨日宣布，將停止F1正賽俄羅斯分站的舉行，並受到全世界車迷所支持；於此同時，瑞士高級鐘表品牌萬國表（IWC）則宣布，將和Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team車隊，持續進行第二個十年的合作，同時更邀請Mercedes-AMG PETRONAS車隊的另一位車手、英國籍的George Russell，與擁有七冠紀錄的Lewis Hamilton，一同成為IWC品牌大使。

早從2012年時，IWC已與Mercedes AMG Petronas F1車隊展開緊密合作、成為車隊的「官方精密工程合作夥伴」，其中Lewis Hamilton更從2013年起便被選為IWC品牌大使、並擔任被愛好者趣稱為「大飛」的大飛行員（Big Pilot）腕表擔任廣告主角。事實證明，Lewis Hamilton在過去十年來，成功寫下追平「車神」舒馬克（Michael Schumacher）一級方程式大賽的七冠紀錄。而IWC日前也在官方instagram上宣佈，由於兩者建立在對卓越的共同承諾上，將和Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team車隊的合作，延長到第二個十年。並邀請車隊的另一位車手George Russell也成為品牌大使。

過往IWC曾與Lewis Hamilton推出多款聯名表款，例如2019年11月底、慶祝六冠所發行的Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar限量腕表（IW503002）。雖然Lewis Hamilton在2021年曾與八冠擦肩而過，但日前他除了在個人instagram帳號發文表現重返賽道的企圖心，近期也不斷更新與車隊、賽車的合照。2022年Lewis Hamilton是否能順利再寫紀錄？他與隊友George Russell又將戴上何款的IWC表款？且讓人拭目以待。

IWC過往已飛行表款知名，並與多個美國飛行中隊推出聯名表款，例如圖中則為美國海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊的聯名款式。圖 / 翻攝自 ig
IWC過往已飛行表款知名，並與多個美國飛行中隊推出聯名表款，例如圖中則為美國海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊的聯名款式。圖 / 翻攝自 ig
瑞士高級鐘表品牌萬國表（IWC）則宣布，將和Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team車隊，持續進行第二個十年的合作。圖 / 翻攝自 ig
瑞士高級鐘表品牌萬國表（IWC）則宣布，將和Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team車隊，持續進行第二個十年的合作。圖 / 翻攝自 ig
Mercedes-AMG PETRONAS車隊車手、George Russell也將成為IWC品牌大使。圖 / 翻攝自 ig
Mercedes-AMG PETRONAS車隊車手、George Russell也將成為IWC品牌大使。圖 / 翻攝自 ig

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