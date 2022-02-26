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2022新光三越國際攝影展開展 透過影像踏上世界旅程

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
克萊爾・托馬斯Claire Thomas「笑傲飛鷹：阿爾泰山的獵鷹人」系列作品。圖／新光三越文教基金會提供
克萊爾・托馬斯Claire Thomas「笑傲飛鷹：阿爾泰山的獵鷹人」系列作品。圖／新光三越文教基金會提供

台灣年度最大攝影盛會「2022 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」，首站即日起於新光三越台北信義新天地A9九樓盛大開展，今年精彩內容，包含與美國紐約Anastasia Photo藝廊共同聯手，邀請英國紀實攝影師克萊爾・托馬斯 Claire Thomas首度來台展出三大系列與全球首度發表新作，另有國際競賽獲獎無數、探索世界盡頭的極境旅行攝影師馬賽Kyo，透過兩位攝影大師的鏡頭，一起探尋久違的世界自然美景。

※英國紀實攝影師克萊爾．托馬斯 Clarie Thomas「行旅全球Around the World」攝影展

英國威爾斯的紀實攝影和藝術攝影師克萊爾・托馬斯Claire Thomas攝影作品首度來台，作品主要圍繞政治和軍事衝突、人道主義、環境危機等議題，今年度以「行旅全球」為主題，呈現Claire旅居世界各地的觀察與紀錄，本次展出主題包含：「行旅全球 Around the World」、「笑傲飛鷹：阿爾泰山的獵鷹人Kazakh Herders of the Altai」、「歌詠自然：野生與環境保育 Wildlife and Environmentalism」三大系列作品與全球首度發表全新創作，在疫情的烏雲壟罩世界時，透過攝影讓人們重新回憶世界的自然與人文之美。

Claire Thomas接受過戰場急救和險境求生訓練，拍攝足跡跨足全球，包含阿拉斯加、懷俄明州、萊索托、莫桑比克，以及在蒙古阿爾泰山拍攝的哈薩克獵鷹人，細膩捕捉標誌性的人文風貌與地理景觀。

※極境旅行攝影師馬賽Kyo「久違．世界 Long Time No See, World」攝影展

極境旅行攝影師馬賽Kyo，為台灣跨界多方位創意人，具極地攝影師、產品設計師、插畫家等多元身份。曾二十多次踏入極圈，追逐極光近三百夜。熱愛旅行，以隨興的步調走過五十多個國家，長途跋涉前往北極、南極尋找地球原始樣貌的美麗；2021年拍攝「台灣宜蘭螢火蟲季」的祕境美景，更榮獲2021 MIFA莫斯科攝影廣告類金獎，身為台灣攝影師的他也盡力將台灣絕美的景色分享到全世界。這次他以「久違．世界」為主題，帶來他走訪世界的奇幻美景以及歷年於全球競賽獲獎的精彩作品。

※SKM PHOTO夢想成真II．吳東興攝影創作贊助計畫

展覽A區展出今年新光三越國際攝影大賽精彩得獎作品與年度攝影大賽首獎-童立邀請展，全場共25位攝影師、223幅精彩影像故事。展期現場提供導覽服務、規畫多場攝影系列講座與攝影愛好者進行交流。

此外，為發揚「SKM PHOTO新光三越國際攝影展」活動創辦人吳東興先生對台灣藝術攝影的長期支持與重要貢獻，財團法人新光三越文教基金擬於2022年下半年正式啟動「夢想成真II．吳東興攝影創作贊助計畫」，透過公開徵選方式，邀請台灣在地攝影新秀策劃提案，並邀請專家學者參與提案審查會議，凡通過審查者，將以專人專戶方式，每年贊助2位影像創作者新台幣50萬元（合計共100萬元），支持其攝影創作計畫與拍攝籌備工作，最終拍攝成果將於「SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」首度公開發表並獲財團法人新光三越文教基金會永久典藏。

█【2022 SKM PHOTO 新光三越國際攝影聯展系列活動】展覽資訊

A區 免費參觀

■ 新光三越國際攝影大賽得獎作品展

■ 童立「體Form」攝影展

B區 購票入場

■ 克萊爾．托馬斯 Claire Thomas「行旅全球」攝影展

■ 馬賽Kyo「久違．世界」攝影展

█ 巡迴展期地點：

2/25(五)–3/08(二)　新光三越 台北信義新天地A9 9F

3/12(六)–3/23(三)　新光三越 台中中港店10F

3/26(六)–4/06(三)　新光三越 台南新天地6F C區

克萊爾・托馬斯Claire Thomas作品「行旅全球」系列：迦納旅遊模特兒。圖／新光三越文教基金會提供
克萊爾・托馬斯Claire Thomas作品「行旅全球」系列：迦納旅遊模特兒。圖／新光三越文教基金會提供
馬賽Kyo作品「永恆的符號」。圖／新光三越文教基金會提供
馬賽Kyo作品「永恆的符號」。圖／新光三越文教基金會提供
馬賽Kyo作品「那晚不可思議的天空」。圖／新光三越文教基金會提供
馬賽Kyo作品「那晚不可思議的天空」。圖／新光三越文教基金會提供

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