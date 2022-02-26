228連假放晴迎遊逛商機 7商場專屬優惠與主題活動吸客

228連假天氣終於放晴，百貨商場準備迎來一波遊逛商機，紛紛推出連假專屬優惠與主題活動吸客。

※Global Mall環球購物中心

環球購物中心推出連假限定「點數三倍送」，2月26日至28日於l新北中和、屏東市消費可享限量點數3倍送，單筆消費最高贈送300點，此外新北中和還加碼餐飲集點送購物金，2月26日至3月9日於指定餐飲消費，單筆滿500元即可累積活動點數1點，滿5點活動點數送100元電子商品禮券。同時，還能於連假期間享全台8店及環球Online刷Global Mall聯名卡當日累計滿3,000元送100元電子商品禮券。

全台8店集結近50家餐飲美食祭出下午茶、甜點優惠，推出買一送一或7折起，此時也冬裝5折起；3車站店-板橋車站、南港車站及新左營車站加碼推「美食到店取」線上下單分店快取，連假期間會員可享消費滿1,000元送100元商品禮券。

各店也規劃多元親子活動迎全家大小遊逛，新北中和設有企鵝家族「巨大Pingu」充氣公仔，還有「萬代轉蛋夢工廠」上百種超人氣轉蛋，從體積最大的環保轉蛋，包括寶可夢、蠟筆小新到排排隊、動物公仔系列轉蛋，還有全台首次曝光的萬代轉蛋熊家族吉祥物主題牆。

※新光三越

連假去哪玩？年度台灣最大攝影盛會「新光三越國際攝影聯展」，首站於台北信義新天地A9 9樓登場，攝影愛好者可趁連假前往欣賞。集合了18位印象派畫家、兩千多幅作品，打造沉浸式展覽的「印象莫內－光影體驗展」正在台北信義新天地A11 6樓推出巡迴最終站。虎年熱門打卡點、可愛又療癒的「我不是胖虎」大型立體裝置，新光三越北中南展出至3月2日。集結「名偵探柯南」、「庫洛魔法使」、「犬夜叉」等熱門周邊商品，在台北南西店「曼迪2022歡樂動漫祭」推出，另有首度進駐中台灣台中中港店的「花生漫畫/史努比關愛巡迴展」、日本三大經典動畫「庫洛魔法使」、犬夜叉」、「網球王子」台灣首次同台登場「三大IP動漫特展」，正在高雄左營店推出。

※遠東百貨

遠東百貨即日起到3月1日推出「228快閃限定」檔期，百貨服飾當日累計消費滿3,500元送250元，12大銀行全館單筆分期刷10,000送400元，HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷2,000元送100點、5,000元送250點，此外，針對HAPPY GO卡友推出持HAPPY GO卡及全館當日單筆3,000元發票，即可至客服中心兌換好客隨身瓶500ml，每人限領一份(遠百竹北除外)。

此外，板橋大遠百即日起至3月10日推出「春季和風饗宴」，網羅日式美食料理、日本伴手禮、特色甜品等，讓消費者沈浸在日本美食氛圍中，即日起至3月9日使用遠百App於百貨服飾、名品單筆消費滿3,000送100日本展抵用券、單筆消費滿500可參加抽獎，有機會得到日本進口精美好禮。

※MITSUI OUTLET PARK台南

台南三井OUTLET在連假前2月25日正式開幕，開幕期間規劃不少開幕活動，全館多家專櫃特惠2折起外，3月24日前消費滿2,000元可參加「陸x海x空開幕慶抽選會」，有機會抽中澎湖花火節三天兩夜行程，或是和苑三井花園飯店台北忠孝概念房住宿券等。3月1日至3月24日「App會員限定來店禮」消費單筆滿3,000元，即可兌換「開幕紀念一卡通」一張。2月28日前當日累積消費滿10,000元即可憑發票兌換「膳魔師獨家紀念保溫杯」一個。

※SKM Park

高雄全新美式生活outlets SKM Park除了話題新櫃陸續接連登場外，園區內鈴鹿賽道樂園推出專寵虎寶寶活動，即日起至2月28日凡生肖屬虎享暢遊票價199元，可享受一般全日暢遊(一人599元)再加贈奧斯丁夢想樂園100元抵用券及湯姆熊歡樂世界3枚代幣兌換券。

※大葉高島屋

大葉高島屋連假正逢「春漾美人節」，主打春季流行時尚單品、換季養肌美妝保養新品，前200名於1樓化妝品區單筆消費滿5,000元送100元禮券，活動期間逢假日也不同波段全館滿額388元至2,000元不等來店禮。另有發跡自高雄的「麻古茶坊」雙北首間百貨店進駐大葉高島屋美食街內，推出開幕慶全品項買5送1活動。

※遠雄廣場

汐止遠雄廣場推出228連假優惠，2月26日至2月28日推出全館滿3,000送200、生活家電滿10,000送500。在B1樓美食街推出「川島日本食品美食展」，集結眾多日本人氣在地美食料理、遊日必買伴手禮等。連假限定優惠，包括1樓「Arnold Palmer」全商品5折起，任2件再享8折；2樓「腳霸foota」全系列商品買一送一；B1樓「雪坊優格」冰淇淋優格奶昔買一送一。