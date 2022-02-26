快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假放晴迎遊逛商機 7商場專屬優惠與主題活動吸客

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台南三井OUTLET推出開幕慶系列活動。圖／MITSUI OUTLET PARK台南提供
台南三井OUTLET推出開幕慶系列活動。圖／MITSUI OUTLET PARK台南提供

228連假天氣終於放晴，百貨商場準備迎來一波遊逛商機，紛紛推出連假專屬優惠與主題活動吸客。

※Global Mall環球購物中心

環球購物中心推出連假限定「點數三倍送」，2月26日至28日於l新北中和、屏東市消費可享限量點數3倍送，單筆消費最高贈送300點，此外新北中和還加碼餐飲集點送購物金，2月26日至3月9日於指定餐飲消費，單筆滿500元即可累積活動點數1點，滿5點活動點數送100元電子商品禮券。同時，還能於連假期間享全台8店及環球Online刷Global Mall聯名卡當日累計滿3,000元送100元電子商品禮券。

全台8店集結近50家餐飲美食祭出下午茶、甜點優惠，推出買一送一或7折起，此時也冬裝5折起；3車站店-板橋車站、南港車站及新左營車站加碼推「美食到店取」線上下單分店快取，連假期間會員可享消費滿1,000元送100元商品禮券。

各店也規劃多元親子活動迎全家大小遊逛，新北中和設有企鵝家族「巨大Pingu」充氣公仔，還有「萬代轉蛋夢工廠」上百種超人氣轉蛋，從體積最大的環保轉蛋，包括寶可夢、蠟筆小新到排排隊、動物公仔系列轉蛋，還有全台首次曝光的萬代轉蛋熊家族吉祥物主題牆。

※新光三越

連假去哪玩？年度台灣最大攝影盛會「新光三越國際攝影聯展」，首站於台北信義新天地A9 9樓登場，攝影愛好者可趁連假前往欣賞。集合了18位印象派畫家、兩千多幅作品，打造沉浸式展覽的「印象莫內－光影體驗展」正在台北信義新天地A11 6樓推出巡迴最終站。虎年熱門打卡點、可愛又療癒的「我不是胖虎」大型立體裝置，新光三越北中南展出至3月2日。集結「名偵探柯南」、「庫洛魔法使」、「犬夜叉」等熱門周邊商品，在台北南西店「曼迪2022歡樂動漫祭」推出，另有首度進駐中台灣台中中港店的「花生漫畫/史努比關愛巡迴展」、日本三大經典動畫「庫洛魔法使」、犬夜叉」、「網球王子」台灣首次同台登場「三大IP動漫特展」，正在高雄左營店推出。

※遠東百貨

遠東百貨即日起到3月1日推出「228快閃限定」檔期，百貨服飾當日累計消費滿3,500元送250元，12大銀行全館單筆分期刷10,000送400元，HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷2,000元送100點、5,000元送250點，此外，針對HAPPY GO卡友推出持HAPPY GO卡及全館當日單筆3,000元發票，即可至客服中心兌換好客隨身瓶500ml，每人限領一份(遠百竹北除外)。

此外，板橋大遠百即日起至3月10日推出「春季和風饗宴」，網羅日式美食料理、日本伴手禮、特色甜品等，讓消費者沈浸在日本美食氛圍中，即日起至3月9日使用遠百App於百貨服飾、名品單筆消費滿3,000送100日本展抵用券、單筆消費滿500可參加抽獎，有機會得到日本進口精美好禮。

※MITSUI OUTLET PARK台南

台南三井OUTLET在連假前2月25日正式開幕，開幕期間規劃不少開幕活動，全館多家專櫃特惠2折起外，3月24日前消費滿2,000元可參加「陸x海x空開幕慶抽選會」，有機會抽中澎湖花火節三天兩夜行程，或是和苑三井花園飯店台北忠孝概念房住宿券等。3月1日至3月24日「App會員限定來店禮」消費單筆滿3,000元，即可兌換「開幕紀念一卡通」一張。2月28日前當日累積消費滿10,000元即可憑發票兌換「膳魔師獨家紀念保溫杯」一個。

※SKM Park

高雄全新美式生活outlets SKM Park除了話題新櫃陸續接連登場外，園區內鈴鹿賽道樂園推出專寵虎寶寶活動，即日起至2月28日凡生肖屬虎享暢遊票價199元，可享受一般全日暢遊(一人599元)再加贈奧斯丁夢想樂園100元抵用券及湯姆熊歡樂世界3枚代幣兌換券。

※大葉高島屋

大葉高島屋連假正逢「春漾美人節」，主打春季流行時尚單品、換季養肌美妝保養新品，前200名於1樓化妝品區單筆消費滿5,000元送100元禮券，活動期間逢假日也不同波段全館滿額388元至2,000元不等來店禮。另有發跡自高雄的「麻古茶坊」雙北首間百貨店進駐大葉高島屋美食街內，推出開幕慶全品項買5送1活動。

※遠雄廣場

汐止遠雄廣場推出228連假優惠，2月26日至2月28日推出全館滿3,000送200、生活家電滿10,000送500。在B1樓美食街推出「川島日本食品美食展」，集結眾多日本人氣在地美食料理、遊日必買伴手禮等。連假限定優惠，包括1樓「Arnold Palmer」全商品5折起，任2件再享8折；2樓「腳霸foota」全系列商品買一送一；B1樓「雪坊優格」冰淇淋優格奶昔買一送一。

板橋大遠百春季和風饗宴初登場，三牧田麵包專門店帶來富士山、山形磅蛋糕。圖／遠百提供
板橋大遠百春季和風饗宴初登場，三牧田麵包專門店帶來富士山、山形磅蛋糕。圖／遠百提供
新光三越高雄左營店即日起至2月28日「夢色花開庫洛魔法使特展」。圖／新光三越提供
新光三越高雄左營店即日起至2月28日「夢色花開庫洛魔法使特展」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A11 6樓即日起至4月5日「印象．莫內—光影體驗展」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A11 6樓即日起至4月5日「印象．莫內—光影體驗展」。圖／新光三越提供
「麻古茶坊」雙北首間百貨店進駐大葉高島屋美食街內，推出開幕慶全品項買5送1活動。圖／大葉高島屋提供
「麻古茶坊」雙北首間百貨店進駐大葉高島屋美食街內，推出開幕慶全品項買5送1活動。圖／大葉高島屋提供
企鵝家族「巨大Pingu」即日起至3月30日現身Global Mall新北中和。圖／Global Mall提供
企鵝家族「巨大Pingu」即日起至3月30日現身Global Mall新北中和。圖／Global Mall提供
遠雄廣場推出228連假優惠，全館滿3,000送200、生活家電 10,000送500。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場推出228連假優惠，全館滿3,000送200、生活家電 10,000送500。圖／遠雄廣場提供
Global Mall推出連假限定「點數三倍送」。圖／Global Mall提供
Global Mall推出連假限定「點數三倍送」。圖／Global Mall提供
「萬代轉蛋夢工廠」快閃Global Mall新北中和。圖／Global Mall提供
「萬代轉蛋夢工廠」快閃Global Mall新北中和。圖／Global Mall提供

連假 日本

延伸閱讀

228連假易肇事路口交通宣導 林園警將加強取締違規

228連假放晴好天氣 國5、蘇花路廊南下順暢

國道塞車視察遲到 王國材：仍鼓勵出遊

228連假首日驚人出遊潮 高雄國1國3及國10車多壅塞

相關新聞

躋身世界級殿堂的風格居家 盤踞起伏山勢而建的巍峨莊園

紳士概念之誕生，最早起源於歐洲，除了社會階級的定義外，更泛指心地良善、舉止優雅的男士；「紳士品格」的命題，即揭示一座盤踞起伏山勢而建的巍峨莊園，其量體櫛比鱗次、堂皇壯闊，作為退休養生宅邸的避世居所，堪稱遺世而獨立。

花卉與老建築偶然巧遇：台北獨棟洋房改造花店

即便在台北市，街道巷弄裡也有許多年過半百的老屋，有的依然是人們的住居，但有的卻已成廢墟 ；早期附帶大庭院的雙層獨棟洋房是台灣常見的建築形式，但多半被鐵皮包覆、有的則因荒廢後雜草橫生，掩蓋了過去房舍之美。

祖屋新梳理 舊時閩南建築的古今對話

「廈門廂語香苑民宿」位於中國廈門翔安區大宅火龍果村，由村里3幢不同年代的祖屋和兩幢新建建築組成，3幢祖屋三十年代到七十年代不整，設計靈感旨在重現兒時記憶的牽絆。

LVMH太子妃、厭世超模反戰 被酸民痛罵「俄國豬！」

最近俄羅斯與烏克蘭間的戰爭受到各界關注，像是台灣時間昨晚的英國超級杯足球賽在賽前也都做出力挺烏克蘭的宣言，而正在進行中的...

迎接連假 巨城購物中心推三網實體聯歡慶活動

迎接228連假，Big City遠東巨城購物中心假市集藝文活動齊開跑，即日起共四個周末邀請全台各地養殖青年、漁會以及農場...

可甜可性感 春季就跟Jennie學氣質派針織襯衫穿搭吧！

下了好幾天的雨，最近終於放晴，不冷不熱舒適的春季時節最適合穿上襯衫配針織背心或外套，既能展現層次搭配的美感，方便穿脫的特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。