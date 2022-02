浪琴表宣佈攜手大英國協運動會 彩虹「浪鬼」太誘人

冬季奧運甫於日前落幕,但另一項歐洲的運動賽事宣佈即將在夏季時來臨,並帶來振奮人心的活力合作。瑞士鐘表品牌浪琴(LONGINES)宣佈,將擔任2022年的大英國協運動會(Commonwealth Games)官方時計,並將推出一只限量生產的深海征服者(HydroConquest)腕表,帶來宛如虹彩般的朝氣活力。

一如奧運的四年一次,大英國協運動會(Commonwealth Games)同樣屬於四年一次舉辦,今年並將於2022年的7月28日至8月8日舉辦,這項運動會始於1930年,由於名稱是為大英國協,參賽隊伍不限於國家,將有包含區域如蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭也都各自派出隊伍,共有超過70個國家或地區參加。