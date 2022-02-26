聽新聞
test
0:00 / 0:00
浪琴表宣佈攜手大英國協運動會 彩虹「浪鬼」太誘人
冬季奧運甫於日前落幕，但另一項歐洲的運動賽事宣佈即將在夏季時來臨，並帶來振奮人心的活力合作。瑞士鐘表品牌浪琴（LONGINES）宣佈，將擔任2022年的大英國協運動會（Commonwealth Games）官方時計，並將推出一只限量生產的深海征服者（HydroConquest）腕表，帶來宛如虹彩般的朝氣活力。
一如奧運的四年一次，大英國協運動會（Commonwealth Games）同樣屬於四年一次舉辦，今年並將於2022年的7月28日至8月8日舉辦，這項運動會始於1930年，由於名稱是為大英國協，參賽隊伍不限於國家，將有包含區域如蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭也都各自派出隊伍，共有超過70個國家或地區參加。
浪琴日前在官方instagram帳號悄悄釋出此一訊息，除了展示即將成為今年大會的官方時計，更有一只限量2022只、以呼應2022年的深海征服者（HydroConquest）腕表。深海征服者原就是浪琴的明星級商品，以防水300米加上經典的設計，在愛好者口中又有「浪鬼」的趣稱。41毫米精鋼表殼上，黑色的陶瓷表圈並有彩色的數字刻度，底蓋並刻有2022伯明翰運動會標誌，以及「Limited Edition - 1 out of 2022」 限量字樣，目前上市期間、價格皆未定，將在近日確認後公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言