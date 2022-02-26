浪琴表宣佈攜手大英國協運動會 彩虹「浪鬼」太誘人

冬季奧運甫於日前落幕，但另一項歐洲的運動賽事宣佈即將在夏季時來臨，並帶來振奮人心的活力合作。瑞士鐘表品牌浪琴（LONGINES）宣佈，將擔任2022年的大英國協運動會（Commonwealth Games）官方時計，並將推出一只限量生產的深海征服者（HydroConquest）腕表，帶來宛如虹彩般的朝氣活力。

一如奧運的四年一次，大英國協運動會（Commonwealth Games）同樣屬於四年一次舉辦，今年並將於2022年的7月28日至8月8日舉辦，這項運動會始於1930年，由於名稱是為大英國協，參賽隊伍不限於國家，將有包含區域如蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭也都各自派出隊伍，共有超過70個國家或地區參加。