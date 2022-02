PARK2草悟廣場「草草了市」 串連30＋獨立書店、咖啡美食、選品

草悟道生活圈首波主題市集「草草了市」在連假2月26日、2月27日兩天登場,結合「PARK2草悟廣場」的大人系生活提案特色,號召街區30+的巷弄個性店家,邀集獨立書店、質感選品、咖啡酒飲與輕食甜點等品牌店家,以「大人系」為延伸發想主題帶來限定商品,讓參與者感受這些隱身巷弄的店家帶來的驚喜。

位於台中市西區的草悟道,除了有適合散步騎行的綠園道、密度高的藝文空間之外,周邊的街區巷弄中也分佈許多個性小店。「草草了市」市集第一回合集結四大類30+品牌店家,有新進駐的品牌,也有在地經營多年的好夥伴,一起帶來獨到的「大人味」。

❶獨立書店:給有意識和不斷探索世界的大人

「造訪獨立書店,是認識城市的一種方式」。這回邀請改造老宅為友善閱讀與策展空間的「Artqpie Library.本冊圖書館」(佔空間)以及有貓咪和二手書香的「梓書房」,兩家位於草悟道周邊為台中城市注入文化力的獨立書店,將帶來有意思的「大人系」概念選書,值得期待。

❷輕食甜點:療癒大人的美食

參與輕食店家結合自家產品特點詮釋獨一無二的大人系口味,「模範貝果」玩創意,把台中特產麻芛與地瓜搭配,詮釋大人系苦甜的滋味;「製餃研所」首次挑戰結合紅酒的牛肉日系煎餃;「主觀廚房」與街區名店品牌「TAKU牛丼」聯名推出壽喜燒牛潛艇包,等著大家來現場體驗。

其他還有「初良食」的抹茶三明治、「彳麵小酸辣專賣店」、「汁男米漢堡」、「OakTown Burger grill」以及首次出攤的「秋福飲食店」。以限定款大人味甜點商品出攤的店家則有「AOZA熬咋」、「jinjinstudio私宅甜點工作室」、「餘生rest of life dessert」與「The7107」,每一間都是街區小有名氣的話題店家。

❸咖啡酒飲:【草草了市】限定大人味飲品

邀請到被媒體評為全台最棒咖啡前25之一的「Coffee Stopover」、新人氣品牌「圈直火烘豆所」及「PeacocksCoffee孔雀咖啡」,帶來酒感特調咖啡。另有準備精釀啤酒跟復古老件選品的「Tick Tock」與「Tender Aromantic溫柔不浪漫」的PARTY DRINK限定款調酒,用咖啡風味和酒飲微醺。

❹質感選品:追求手感、偏好復古或保有童心

草悟道街區也有許多營造生活美感和生活風格的店家,參與本次「大人系的生活提案」的創作工作室與選品店有:提倡環保無包裝的日用選品「山盟商行」;工藝創作類的「溪泉」、「光山行漆器工藝」;為市集帶來植感綠意的「草草一生」、「木植花藝植栽設計」;服飾配件選品的「日日Japan Clothes Zakka」和「FFnf store;」香港朋友露營家「Campaholic」將帶來戶外生活機能性用品;還有喚起所有大人赤子之心的「Myu toy」。

2022【草草了市】第一回:大人系的生活提案

◆活動時間|2022.02.26(六)– 02.27(日) 14:00 – 20:00

◆活動地點|PARK2草悟廣場(台中市西區英才路534號)