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PARK2草悟廣場「草草了市」 串連30＋獨立書店、咖啡美食、選品

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「草草了市」市集2/26-2/27於PARK2登場。圖／photo by VOID Photography空間攝影
「草草了市」市集2/26-2/27於PARK2登場。圖／photo by VOID Photography空間攝影

草悟道生活圈首波主題市集「草草了市」在連假2月26日、2月27日兩天登場，結合「PARK2草悟廣場」的大人系生活提案特色，號召街區30＋的巷弄個性店家，邀集獨立書店、質感選品、咖啡酒飲與輕食甜點品牌店家，以「大人系」為延伸發想主題帶來限定商品，讓參與者感受這些隱身巷弄的店家帶來的驚喜。

位於台中市西區的草悟道，除了有適合散步騎行的綠園道、密度高的藝文空間之外，周邊的街區巷弄中也分佈許多個性小店。「草草了市」市集第一回合集結四大類30＋品牌店家，有新進駐的品牌，也有在地經營多年的好夥伴，一起帶來獨到的「大人味」。

❶獨立書店：給有意識和不斷探索世界的大人

「造訪獨立書店，是認識城市的一種方式」。這回邀請改造老宅為友善閱讀與策展空間的「Artqpie Library．本冊圖書館」（佔空間）以及有貓咪和二手書香的「梓書房」，兩家位於草悟道周邊為台中城市注入文化力的獨立書店，將帶來有意思的「大人系」概念選書，值得期待。

❷輕食甜點：療癒大人的美食

參與輕食店家結合自家產品特點詮釋獨一無二的大人系口味，「模範貝果」玩創意，把台中特產麻芛與地瓜搭配，詮釋大人系苦甜的滋味；「製餃研所」首次挑戰結合紅酒的牛肉日系煎餃；「主觀廚房」與街區名店品牌「TAKU牛丼」聯名推出壽喜燒牛潛艇包，等著大家來現場體驗。

其他還有「初良食」的抹茶三明治、「彳麵小酸辣專賣店」、「汁男米漢堡」、「OakTown Burger grill」以及首次出攤的「秋福飲食店」。以限定款大人味甜點商品出攤的店家則有「AOZA熬咋」、「jinjinstudio私宅甜點工作室」、「餘生rest of life dessert」與「The7107」，每一間都是街區小有名氣的話題店家。

❸咖啡酒飲：【草草了市】限定大人味飲品

邀請到被媒體評為全台最棒咖啡前25之一的「Coffee Stopover」、新人氣品牌「圈直火烘豆所」及「PeacocksCoffee孔雀咖啡」，帶來酒感特調咖啡。另有準備精釀啤酒跟復古老件選品的「Tick Tock」與「Tender Aromantic溫柔不浪漫」的PARTY DRINK限定款調酒，用咖啡風味和酒飲微醺。

❹質感選品：追求手感、偏好復古或保有童心

草悟道街區也有許多營造生活美感和生活風格的店家，參與本次「大人系的生活提案」的創作工作室與選品店有：提倡環保無包裝的日用選品「山盟商行」；工藝創作類的「溪泉」、「光山行漆器工藝」；為市集帶來植感綠意的「草草一生」、「木植花藝植栽設計」；服飾配件選品的「日日Japan Clothes Zakka」和「FFnf store；」香港朋友露營家「Campaholic」將帶來戶外生活機能性用品；還有喚起所有大人赤子之心的「Myu toy」。

2022【草草了市】第一回：大人系的生活提案

◆活動時間｜2022.02.26(六)– 02.27(日) 14:00 – 20:00

◆活動地點｜PARK2草悟廣場(台中市西區英才路534號)

◆出攤名單｜https://reurl.cc/7engbQ

擅長策展的「佔空間」除了大人系選書，也會攜帶中島製作的刊物一起展出。圖／photo by VOID Photography空間攝影。
擅長策展的「佔空間」除了大人系選書，也會攜帶中島製作的刊物一起展出。圖／photo by VOID Photography空間攝影。
主打大人系非典型公園的PARK2草悟廣場。圖／photo by VOID Photography空間攝影
主打大人系非典型公園的PARK2草悟廣場。圖／photo by VOID Photography空間攝影
人氣漢堡店「主觀廚房」與街區名店「TAKU」聯名的壽喜燒牛潛艇包。圖／PARK2草悟廣場提供
人氣漢堡店「主觀廚房」與街區名店「TAKU」聯名的壽喜燒牛潛艇包。圖／PARK2草悟廣場提供
選物店「山盟商行」老闆娘為波蘭人，主打環保與愛護自然的日用選品。圖／PARK2草悟廣場提供
選物店「山盟商行」老闆娘為波蘭人，主打環保與愛護自然的日用選品。圖／PARK2草悟廣場提供
「初良食」三明治是街區人氣的日系輕食。圖／PARK2草悟廣場提供
「初良食」三明治是街區人氣的日系輕食。圖／PARK2草悟廣場提供
PARK2一樓場域空間。圖／photo by VOID Photography空間攝影。
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