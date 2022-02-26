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屏東‧日本友好感謝祭登場 勝利星村濃濃日式風情
屏東縣政府為感謝去年疫情期間日本贈送疫苗相助，與日本台灣交流協會高雄事務所合辦「屏東‧日本友好感謝祭」，今天下午起一連3天在屏東市勝利星村創意生活園區登場，現場妝點春天櫻花意象，還有靜岡縣蜜柑、從北海道空運來台的雪捏塑而成的「企鵝雪人」、太鼓表演和40多攤市集，瀰漫濃濃日式風情，也讓無法到日本旅遊的民眾有偽出國感覺。
縣府觀光傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，去年以來受到疫情影響，讓許多人無法出國觀光旅遊，還是會想念那段隨時可以到日本旅行的日子，透過現場實體的日式表演與精選道地吃喝玩樂等內容，讓好久沒出國的旅客，有搭機到日本度假的感覺，邀民眾利用連假來屏東感受異國場景氛圍。
縣府傳播處表示，現場有超過40個日本地方縣市和日系企業等單位參展，特別的是，北海道旭川市空運來台企鵝雪人，要給向來難得見到冰雪的屏東鄉親，一個驚喜體驗，日本靜岡縣也特別從日本直送100箱蜜柑，讓現場民眾品嚐；現場有櫻花許願樹，讓民眾為親友送上專屬的祝福，還有免費提供各地的觀光旅遊資訊，期許疫情過去後，能與親友暢遊日本，盡情吃喝玩樂。
連假3天活動安排諸多道地的日式表演，有氣勢磅礡的太鼓表演、風味十足的三味線及阿波舞表演等，也有美景打卡牆，還有空運來台的贈品好禮，如熊本熊周邊商品、國人必買的伴手禮休足時間、日式點心等，另有好康互動活動，包括集章即可獲得日本原裝小禮物和每日限量日式美食試吃活動，只要參加簡單的遊戲或打卡按讚，即可獲好禮。
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