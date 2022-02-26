僅6間房！「鞋王」蔡其建父子聯手 打造溪頭頂級旅宿

寶成集團前董事長蔡其建卸下「鞋王」光環，愛茶成痴的他，因時常到南投鹿谷找茶、溪頭登山，因緣際會買下鄰近溪頭園區的一棟老建築，耗巨資整修，原定要當私人會所，卻成了兒子寶元紀總經理蔡明倫跨足旅宿業的首發品牌。父子聯手的「溪山行館」3月起正式營運，主攻年均房價1萬6千元起的頂級旅宿市場。

這棟在溪頭山區展現完全不同氛圍與風格的建築，日式庭園、優雅鋪陳，對外開出「溪山小舖」，燈光優柔、茶香緩送，讓入山客忍不住頻頻探問。許多媒體發問：上億整修，用料頂級，高薪聘用有空服員背景的員工，加上占地245坪、卻僅有6間客房，最多只能接待12位旅客，員工與旅客數約一比一，怎麼算都難攤平，蔡明倫笑說，暫不求回本，只希望能「自給自足」。

這裡是兩父子圓夢的開端，將父親的茶、兒子行旅世界的眼界與選物結合，旅人可以品賞到普洱老茶的溫潤，也能預約茶席品嘗各種好茶風味，以茶搭餐、茶酒收尾，房間內備有陳年大紅袍與茶具，讓旅人就著窗外山嵐美景，靜享茶香。據了解，這棟溪頭罕見的高端旅宿，未開幕已轟動，洽詢包棟電話不斷，甚至預約客已詢問到9月。

不同於多數頂級旅宿的高冷，溪山行館釋放溫暖的茶香，以及人的「溫度」。「溪山小舖」外賣櫃以「分享一杯好茶」的心情，外售老茶、好茶、茶葉蛋與米其林星廚點心，讓登山客聞香駐足；庭院裡，迎客松微彎迎賓，水缽、石燈籠、木棧平台讓旅人的心完全沉靜；入了屋，寬敞開闊，山嵐飄移，用品處處驚喜，像是DYSON吹風機、寬庭披毯與浴袍、BV備品、號稱「牙膏界愛馬仕的」Marvis，還有來自日本愛媛縣的「今治毛巾」。

「溪山行館」以飯店式管家服務款待旅客，餐飲則聘請曾服務於東京米其林名店Florilege及台灣米其林推薦餐廳Gubami的主廚陳佑昇擔任料理規劃長，結合在地特色食材和有機小農物產，早、晚餐各有特色，還可隨點隨送現煮乾拌麵，房間Mini Bar滿滿的吃食、飲品，從細節呼應款待精神。