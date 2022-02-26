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155家店「吃鍋7折再送肉」 全台最大火鍋節3/1開跑

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
全台最大的「火鍋節」3/1開跑。圖／FunNow提供
全台最大的「火鍋節」3/1開跑。圖／FunNow提供

全台最大的「火鍋節」來了！這是由都會享樂預訂平台FunNow攜手WalkerLand主辦的第二屆火鍋節，參與的店家數創新高，今年以「紅白大對抗」為主題，集結全台85個火鍋品牌、合計155家分店，3/1至3/31活動期間，從FunNow預訂享吃鍋7折起，還有買鍋送肉及打卡領吃鍋金等好康。

台灣人愛吃鍋，知名火鍋品牌甚至連炎夏都一位難求。曾有統計指出，台灣火鍋每年產值高達近400億。FunNow也從社群媒體觀察發現，網友喜歡戰各種議題，連火鍋該不該加芋頭及南瓜、火鍋最廢角色是誰等，都有極高討論度，因此，敲定今年火鍋節以「紅白大對抗」為主題引戰，號召紅鍋及白鍋支持派，化吃鍋為實際行動，預訂最愛的口味吃起來！

「火鍋節」3/4晚間將在詹記麻辣火鍋舉辦一場「火鍋節開幕派對─J&K Roasting」，展開紅白大對抗的第一場戰局，由詹記麻辣火鍋代表紅鍋，對上白鍋代表門前隱味重慶的酸菜白肉鍋，當天另邀請脫口秀演員程建評Jim和「百靈果News」主持人凱莉演出吐槽秀。

今年的火鍋節，包括詹記麻辣火鍋、乾杯集團黑毛屋、麻辣45、這一鍋、這一小鍋、石研室、隱鍋、泰滾Rolling Thai泰式火鍋、藍象廷泰式火鍋、萬客什鍋、千葉火鍋、但馬家涮涮鍋、二本松涮涮屋、樂軒集團鐵火肥牛火鍋等品牌參與。

活動期間，FunNow另規劃每3天就有一場紅白鍋對決，打開FunNow就可領限量吃鍋金。從FunNow預訂更享買鍋送肉、吃鍋打卡領9折吃鍋金等優惠，期間若吃滿3鍋，加碼再送「消費滿888折抵188元」優惠碼。新用戶另有8折上限150元吃鍋金。

此外，手搖品牌「茶湯會」今年也加入成為火鍋節夥伴，特別為活動調製「解膩清light茶」、「解辣梅妙茶」兩款茶飲，分別適合不同鍋底的火鍋搭配飲用。只要從FunNow預訂火鍋，即可獲得茶湯會飲料折價優惠。台新銀行卡友於FunNow輸入「台新火熱開吃」優惠碼，餐酒消費滿千折百。

火鍋 品牌 茶湯會

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