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住宿券天天送 瑞穗天合酒店「1元入住總統別墅Villa」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
特定日期將施放煙火，搭配城堡背景，畫面吸睛。圖／天成飯店集團提供
特定日期將施放煙火，搭配城堡背景，畫面吸睛。圖／天成飯店集團提供

甫獲交通部觀光局頒發2022年優良觀光業的瑞穗天合國際觀光酒店，即將在3月21日迎來3周年，即日起至3月底推出周年慶住房專案，平日雙人城堡精緻客房一泊二食11,888元+10%起，入住可享好禮三重奏，包括每房贈送一個福袋，再享悅椿Spa抽抽樂；此外，每晚舉辦周年賓果樂晚會，天天送住宿券，最大獎有機會1元入住獨棟占地650坪的頂級總統別墅Villa。

瑞穗天合國際觀光酒店因歐風城堡外型，擁有「台版迪士尼」的美譽，並連續3年蟬聯訂房平台票選為「台灣最美飯店」，結合瑞穗黃金湯的天然資源與眾多遊憩設施，適合定點度假。迎接3周年，3月5日、12日、21日還有璀璨煙火秀，展現歐風城堡的魔幻魅力。

預訂周年慶住房專案，皆可享一泊二食，入住莊園、格蘭別墅區房型更升等為一泊三食。雙人城堡精緻客房平日11,888元+10%起，四人城堡溫馨家庭房平日19,488元+10%起，房內有旋轉溜滑梯、最受親子客群喜愛的親子溫馨家庭房平日21,488元+10%起，獨棟Villa房型格蘭雅緻別墅平日28,288元+10%起。

周年慶住房專案每房另送一個福袋，內含天成文旅系列商品或悅椿Spa療癒香氛等驚喜好禮，第二重可享酒店與國際悅榕集團合作的悅椿Spa，現場試手氣抽抽樂，有機會獲得免費的經典Spa課程、價值4,500元+10%。

第三重則是每房可獲得一張周年慶賓果卡，入住當晚於歡慶周年賓果樂晚會中即時互動開獎，只要對中賓果卡上的24個號碼，首位賓果者將享1元入住最頂級豪華的格蘭總統別墅，占地650坪、室內136坪的兩層樓三間客房。此外，在指定球數以內的首位賓果者也可獲得住宿券。相關資訊可查官網。

如童話般的瑞穗天合國際觀光酒店。圖／天成飯店集團提供
如童話般的瑞穗天合國際觀光酒店。圖／天成飯店集團提供
總統別墅Villa戶外泳池。圖／天成飯店集團提供
總統別墅Villa戶外泳池。圖／天成飯店集團提供

周年慶 酒店 福袋

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