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住酒店送「專業美拍」 台北新板希爾頓1泊1食3,988元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
搶攻春遊族群，台北新板希爾頓酒店與「Joyshot拍你玩旅遊跟拍」團隊合作，推出「旅拍假期」住房專案。圖／台北新板希爾頓酒店提供
搶攻春遊族群，台北新板希爾頓酒店與「Joyshot拍你玩旅遊跟拍」團隊合作，推出「旅拍假期」住房專案。圖／台北新板希爾頓酒店提供

新北市唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店搶攻春遊商機，即日起與「Joyshot拍你玩旅遊跟拍」團隊合作，推出「旅拍假期」住房專案，入住即贈專業攝影團隊拍攝一小時，全館任拍，限量訂房、雙人入住，一泊一食3,988元起。

此次推出「旅拍假期」住房專案，以解放旅人的雙手，放心玩為發想，將拍照交給專業攝影師的創新服務。可享１小時，約40~60張照片的免費館內攝影跟拍服務，即日起至4月29日限量訂房。

此外，另酒店位於1樓的大廳酒吧「SociAbility逸廊」新推「巧克力聯合國下午茶」，與近年世界巧克力大賽屢摘大獎的吳葵妮合作，可品嘗到Q sweet店內經常賣斷貨的暢銷品，以及多款獨家合作口味。即日起至3月31日「巧克力聯合國下午茶」原價1,160元+10%，房客限定85折優惠。

台北新板希爾頓酒店以高空網美泳池聞名，酒店內有不少藝術品值得旅客細細品味，像是1樓大廳入住櫃台後的「流轉時光」，以記憶輪盤為主題，呈現時間輪轉的刻度，空間隔柵以「現代條碼」為意象，將現代空間和歷史串聯；大廳呈現大稻埕早期南北貨貿易時代興起，用水藍色為主軸代表水陸發達到板橋區的經濟脈絡，更闡述時光流逝的痕跡。

不論是閨密、家人或是單身出遊，凡入住專案皆能享有１小時，約40~60張照片的免費館內攝影跟拍服務。圖／台北新板希爾頓酒店提供
不論是閨密、家人或是單身出遊，凡入住專案皆能享有１小時，約40~60張照片的免費館內攝影跟拍服務。圖／台北新板希爾頓酒店提供
「SociAbility逸廊」獨家與世界金牌巧克力女王「吳葵妮」合作，推出的雙人下午茶「巧克力聯合國下午茶」1160元+10%。圖／台北新板希爾頓酒店提供
「SociAbility逸廊」獨家與世界金牌巧克力女王「吳葵妮」合作，推出的雙人下午茶「巧克力聯合國下午茶」1160元+10%。圖／台北新板希爾頓酒店提供

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