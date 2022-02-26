住酒店送「專業美拍」 台北新板希爾頓1泊1食3,988元

新北市唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店搶攻春遊商機，即日起與「Joyshot拍你玩旅遊跟拍」團隊合作，推出「旅拍假期」住房專案，入住即贈專業攝影團隊拍攝一小時，全館任拍，限量訂房、雙人入住，一泊一食3,988元起。

此次推出「旅拍假期」住房專案，以解放旅人的雙手，放心玩為發想，將拍照交給專業攝影師的創新服務。可享１小時，約40~60張照片的免費館內攝影跟拍服務，即日起至4月29日限量訂房。

此外，另酒店位於1樓的大廳酒吧「SociAbility逸廊」新推「巧克力聯合國下午茶」，與近年世界巧克力大賽屢摘大獎的吳葵妮合作，可品嘗到Q sweet店內經常賣斷貨的暢銷品，以及多款獨家合作口味。即日起至3月31日「巧克力聯合國下午茶」原價1,160元+10%，房客限定85折優惠。