「羽研山水」游文富開展登場！營造「白羽」夢幻祕境

「羽研山水」台灣當代藝術家游文富個展，展出20多年來以羽毛創作的「英國女王」、「富蘭克林」、「雪景」等作品，以及一盞盞以竹子、白羽毛創作的「羽燈」，帶領觀眾進入羽化山水藝術的夢幻祕境，即日起到4月24日在台中「裕翔研山」藝文場域登場。

游文富從生命經驗中發掘藝術題材，兒時住南投竹山的他因家人開設竹工藝廠，竹子是他無法割捨的創作媒介，他曾經是飛官翱翔天際，象徵飛翔之夢的羽毛也成為創作媒介，作品包含紙上的水墨畫，融入空間與建築的裝飾，甚至扎根農田、山、海，成為巨大的地景藝術，深具個人風格與感官震撼。

游文富說，「羽研山水」個展除了數幅以羽毛創作的作品外，空間呈現上也以數盞純白羽毛與竹枝所構成的羽燈串聯展場，投入山水中的四維想像，如山水中的雲霧，也似山水中一道道飛瀑，重新詮釋「語言」山水。

主辦單位裕翔建設董事長張庚申說，讓藝術融入社區生活之中，成為生活的一部分。這次在「裕翔研山」藝文場域力邀游文富展出20年來的經典創作，運用自然素材的藝術，未來也將邀請游文富在社區七米高的北側大廳打造十多盞羽燈。

游文富說，羽毛給人有溫暖、自然飄逸，又很夢幻的感覺，未來社區的羽燈裝置藝術將配合戶外近百米森林步道，打造溫暖、留有一盞燈的回家感覺，能獲得心靈沈澱。