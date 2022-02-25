首屆「中國信託當代繪畫獎」創3紀錄！關美館今起開展

全台唯一聚焦當代繪畫的「中國信託當代繪畫獎」開箱！中國信託當代繪畫獎今於關渡美術館舉辦頒獎暨展覽開幕典禮，除了總獎金200萬元創全台「繪畫類」獎項之最，首屆徵件數高達790件，更在當代藝術圈掀起話題。評審團經兩階段評選，選出20件具獨到觀點、能反映時代意義的作品，即日起至5月22日展出。中國信託慈善基金會董事長辜仲諒今也驚喜現身，與導覽的藝術家互動。

中國信託文教基金會董事長馮寄台指出，首屆的「中國信託當代繪畫獎」締造了三個第一，除了是全台第一個聚焦當代繪畫的獎項，總獎金200萬元也是繪畫類最高獎金，徵件790件更創下最高紀錄。

首屆「中國信託當代繪畫獎」得主蔡宜儒以「美好時光之無煙硝NO.19戰役」贏得80萬獎金；3件優選作品分別為周代焌「島嶼．今昔．思想起」、謝牧岐「戎克船上的靜物場景」、蘇煌盛「今宵多珍重」，各得獎金40萬元；首獎及優選作品將由中信文教基金會典藏，以企業力量持續支持台灣藝文界。

蔡宜儒以「美好時光之無煙硝NO.19戰役」抱回首獎，其作品回歸童心，以穿越時空解決難題的哆啦A夢象徵夢想大神，米老鼠及唐老鴨帶來歡笑與希望，以及通訊軟體貼圖饅頭人串起疫情時的人際互動等，藉由童趣筆調反喻面對現實的荒謬與無力。

蔡宜儒說，各項比賽的獎勵方向、徵選條件都不一樣，唯獨中國信託特別鎖定在當代繪畫，並且不限作品尺寸，吸引一向喜歡在大畫面空間揮灑的他嘗試投件。他分享，自己創作至今已過不惑之年，對過往回憶多了一份懷舊與眷戀感，開始回溯、抓取兒時記憶元素作為創作取材，加上這兩年COVID-19病毒蔓延全球，整體感官刺激強烈，無從躲藏，兩個理由經緯交織，觸發他以「昨日角色演述今日故事」。

以「戎克船上的靜物場景」優選的謝牧岐，則以繪畫來探討台灣藝術史的歷史脈絡與自身的關係。他表示，先前作品都關注藝術家所處的在地環境與生命中無可避免的議題，這次選擇將對象拉到台灣美術史面向，更以戎克船為意象，因為船與畫布一樣，都承載很多東西，船的載浮載沉，也象徵了藝術家對生命、生涯的不確定性。

作品曾獲得國內外美術館典藏的周代焌，這次以作品「島嶼．今昔．思想起」獲優選。周代焌說， 這次作品是他在這兩年間對台灣歷史的田調研究，將他發現到與原來認知不同的部分，以藝術手法轉換，比如呈現原住民與漢人間的族群問題等，作品不只是在一張畫面上呈現的風貌，而是展開繪畫之外、歷史之外的想像。

蘇煌盛則長期關注水墨及繪畫的本質探討，演繹自身文化與生活題材，此次獲獎作品「今宵多珍重」社會中影像和真實之間複雜相依的關係。被問起作品到底在隱喻哪一社會事件?蘇煌盛保持神祕，要為看展的觀眾，保留對作品的想像空間。

今天開展首日，由藝術家親自導覽，帶領觀眾「看門道」，辜仲諒也突然現身展場，除對首獎作品的卡通角色、造型借位感到好奇，藝術家陳依婷的作品「鳰」以雙面畫形式，呈現生態議題的一體兩面，更讓他駐足許久，頻頻探問藝術家的創作源起、作畫技巧、著色技法。