快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆「中國信託當代繪畫獎」創3紀錄！關美館今起開展

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左起）、中國信託當代繪畫獎首獎得主蔡宜儒與中國信託文教基金會董事長馮寄台下午出席中國信託當代繪畫獎頒獎典禮暨交流茶會，三人於蔡宜儒作品「美好時光之無煙硝 NO.19 戰役 」前合影。此展覽2022年2月25日至5月22日於關渡美術館展出。記者蘇健忠／攝影
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（左起）、中國信託當代繪畫獎首獎得主蔡宜儒與中國信託文教基金會董事長馮寄台下午出席中國信託當代繪畫獎頒獎典禮暨交流茶會，三人於蔡宜儒作品「美好時光之無煙硝 NO.19 戰役 」前合影。此展覽2022年2月25日至5月22日於關渡美術館展出。記者蘇健忠／攝影

全台唯一聚焦當代繪畫的「中國信託當代繪畫獎」開箱！中國信託當代繪畫獎今於關渡美術館舉辦頒獎暨展覽開幕典禮，除了總獎金200萬元創全台「繪畫類」獎項之最，首屆徵件數高達790件，更在當代藝術圈掀起話題。評審團經兩階段評選，選出20件具獨到觀點、能反映時代意義的作品，即日起至5月22日展出。中國信託慈善基金會董事長辜仲諒今也驚喜現身，與導覽的藝術家互動。

中國信託文教基金會董事長馮寄台指出，首屆的「中國信託當代繪畫獎」締造了三個第一，除了是全台第一個聚焦當代繪畫的獎項，總獎金200萬元也是繪畫類最高獎金，徵件790件更創下最高紀錄。

首屆「中國信託當代繪畫獎」得主蔡宜儒以「美好時光之無煙硝NO.19戰役」贏得80萬獎金；3件優選作品分別為周代焌「島嶼．今昔．思想起」、謝牧岐「戎克船上的靜物場景」、蘇煌盛「今宵多珍重」，各得獎金40萬元；首獎及優選作品將由中信文教基金會典藏，以企業力量持續支持台灣藝文界。

蔡宜儒以「美好時光之無煙硝NO.19戰役」抱回首獎，其作品回歸童心，以穿越時空解決難題的哆啦A夢象徵夢想大神，米老鼠及唐老鴨帶來歡笑與希望，以及通訊軟體貼圖饅頭人串起疫情時的人際互動等，藉由童趣筆調反喻面對現實的荒謬與無力。

蔡宜儒說，各項比賽的獎勵方向、徵選條件都不一樣，唯獨中國信託特別鎖定在當代繪畫，並且不限作品尺寸，吸引一向喜歡在大畫面空間揮灑的他嘗試投件。他分享，自己創作至今已過不惑之年，對過往回憶多了一份懷舊與眷戀感，開始回溯、抓取兒時記憶元素作為創作取材，加上這兩年COVID-19病毒蔓延全球，整體感官刺激強烈，無從躲藏，兩個理由經緯交織，觸發他以「昨日角色演述今日故事」。

以「戎克船上的靜物場景」優選的謝牧岐，則以繪畫來探討台灣藝術史的歷史脈絡與自身的關係。他表示，先前作品都關注藝術家所處的在地環境與生命中無可避免的議題，這次選擇將對象拉到台灣美術史面向，更以戎克船為意象，因為船與畫布一樣，都承載很多東西，船的載浮載沉，也象徵了藝術家對生命、生涯的不確定性。

作品曾獲得國內外美術館典藏的周代焌，這次以作品「島嶼．今昔．思想起」獲優選。周代焌說， 這次作品是他在這兩年間對台灣歷史的田調研究，將他發現到與原來認知不同的部分，以藝術手法轉換，比如呈現原住民與漢人間的族群問題等，作品不只是在一張畫面上呈現的風貌，而是展開繪畫之外、歷史之外的想像。

蘇煌盛則長期關注水墨及繪畫的本質探討，演繹自身文化與生活題材，此次獲獎作品「今宵多珍重」社會中影像和真實之間複雜相依的關係。被問起作品到底在隱喻哪一社會事件?蘇煌盛保持神祕，要為看展的觀眾，保留對作品的想像空間。

今天開展首日，由藝術家親自導覽，帶領觀眾「看門道」，辜仲諒也突然現身展場，除對首獎作品的卡通角色、造型借位感到好奇，藝術家陳依婷的作品「鳰」以雙面畫形式，呈現生態議題的一體兩面，更讓他駐足許久，頻頻探問藝術家的創作源起、作畫技巧、著色技法。

藝術家 辜仲諒 美術館

延伸閱讀

黎明多重障礙生圓夢計畫獲首獎 連假坐輪椅赴台中追夢

中職／林智勝轉戰味全龍感謝前東家 兄弟給予祝福

中職／台鋼有意當第六隊 聯盟證實正式拜會

涉侵占中信金控資產等案 辜仲諒續限制出境8個月

相關新聞

躋身世界級殿堂的風格居家 盤踞起伏山勢而建的巍峨莊園

紳士概念之誕生，最早起源於歐洲，除了社會階級的定義外，更泛指心地良善、舉止優雅的男士；「紳士品格」的命題，即揭示一座盤踞起伏山勢而建的巍峨莊園，其量體櫛比鱗次、堂皇壯闊，作為退休養生宅邸的避世居所，堪稱遺世而獨立。

花卉與老建築偶然巧遇：台北獨棟洋房改造花店

即便在台北市，街道巷弄裡也有許多年過半百的老屋，有的依然是人們的住居，但有的卻已成廢墟 ；早期附帶大庭院的雙層獨棟洋房是台灣常見的建築形式，但多半被鐵皮包覆、有的則因荒廢後雜草橫生，掩蓋了過去房舍之美。

祖屋新梳理 舊時閩南建築的古今對話

「廈門廂語香苑民宿」位於中國廈門翔安區大宅火龍果村，由村里3幢不同年代的祖屋和兩幢新建建築組成，3幢祖屋三十年代到七十年代不整，設計靈感旨在重現兒時記憶的牽絆。

LVMH太子妃、厭世超模反戰 被酸民痛罵「俄國豬！」

最近俄羅斯與烏克蘭間的戰爭受到各界關注，像是台灣時間昨晚的英國超級杯足球賽在賽前也都做出力挺烏克蘭的宣言，而正在進行中的...

迎接連假 巨城購物中心推三網實體聯歡慶活動

迎接228連假，Big City遠東巨城購物中心假市集藝文活動齊開跑，即日起共四個周末邀請全台各地養殖青年、漁會以及農場...

可甜可性感 春季就跟Jennie學氣質派針織襯衫穿搭吧！

下了好幾天的雨，最近終於放晴，不冷不熱舒適的春季時節最適合穿上襯衫配針織背心或外套，既能展現層次搭配的美感，方便穿脫的特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。