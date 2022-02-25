Yahoo奇摩購物推美力女神節！逆齡保養熱銷Top 5大公開

近年女力當道，女性寵愛自己不手軟，加上疫情長戴口罩影響，Yahoo奇摩購物發現「逆齡保養」與「香氛香水」比起彩妝更受消費者關注，近期「逆齡」關鍵字搜尋量大增3倍，帶動雅詩蘭黛、蘭蔻等經典保養品牌持續熱銷；高階奢華保養品同樣吸睛，不僅HR赫蓮娜熱搜翻倍、海洋拉娜也有4成漲幅。

Yahoo奇摩購物將於3月1日至3月8日推出「美力女神節」，祭出多重好康優惠，包含全站單日消費滿3,000元送300購物金、刷卡最高送3,600元、無卡分期最高回饋2,100元、周周抽0元清空購物車、天天簽到賺購物金、滿額登記抽市值3,600元女力好禮等。Yahoo奇摩拍賣也同步於3月1日推出買家回饋計畫，訂單每200元即回饋一點超贈點。

全齡抗老保養已成趨勢，Yahoo奇摩購物公布「逆齡保養熱銷Top 5」，上榜商品以2,000～3,000元單價的保養品最熱銷，小棕瓶「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露」奪冠、「雅詩蘭黛原生露爆水限定組」搶占第4名；同樣列為神級精華的小黑瓶「LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露」位居第2，經典熱銷30年的「資生堂百優精純乳霜」搶下第3，「KIEHL’S契爾氏激光極淨白淡斑精華」則為第5名。

香氛也是增添女神氣場的秘密武器，Yahoo奇摩購物觀察，展現個人品味的香水關注度持續上升，其中Jo Malone熱銷成長近8倍，以玫瑰花香基調風靡全球女性的Chloé、獨特質感品味著名的AESOP、以獸首肖像瓶身聞名的英國皇家御用百年香水品牌Penhaligon’s潘海利根都是近期買氣暢旺的大勢品牌。