RICHARD MILLE品牌好友冬奧再傳捷報 雪場頻奪金

冬季奧運日前已於2月20日落幕，除了各國運動選手留下亮眼成績，其中更有兩位RICHARD MILLE的品牌好友：捷克的Ester Ledecka獲得金牌、以及挪威的Johannes Thingnes Bø獲得四金一銅，也為品牌的榮光、再添新紀錄。

RICHARD MILLE的品牌好友一向遍及賽車、職業網球、馬術甚至是劍擊等各項專業領域。而本次在冬季奧運中寫下傲人成績的兩位體壇健將，年僅26歲的Ester Ledecka曾在2018年平昌冬奧獲得2金，也是在同年加入RICHARD MILLE品牌大家族，並不時配戴非賣品的RM 007鈦合金自動上鍊女士腕表，以及超薄的RM 67-02超薄自動上鍊腕表，更在今年2月8日的女子平行大迴轉、又稱「女子平行大曲道」（Women's Parallel Giant Slalom）獲得金牌，未來表現亮眼可期。

而另一位Johannes Thingnes Bø同樣不滿30歲，今年他在冬奧中參加了混合越野滑雪與射擊的「冬季兩項（Biathlon）」，並獲得四金一銅的優異成績；2019年開始加入RICHARD MILLE大家庭的他，手上則配戴了非賣品的RM 67-02超薄自動上鍊腕表。