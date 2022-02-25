聽新聞
test
0:00 / 0:00
RICHARD MILLE品牌好友冬奧再傳捷報 雪場頻奪金
冬季奧運日前已於2月20日落幕，除了各國運動選手留下亮眼成績，其中更有兩位RICHARD MILLE的品牌好友：捷克的Ester Ledecka獲得金牌、以及挪威的Johannes Thingnes Bø獲得四金一銅，也為品牌的榮光、再添新紀錄。
RICHARD MILLE的品牌好友一向遍及賽車、職業網球、馬術甚至是劍擊等各項專業領域。而本次在冬季奧運中寫下傲人成績的兩位體壇健將，年僅26歲的Ester Ledecka曾在2018年平昌冬奧獲得2金，也是在同年加入RICHARD MILLE品牌大家族，並不時配戴非賣品的RM 007鈦合金自動上鍊女士腕表，以及超薄的RM 67-02超薄自動上鍊腕表，更在今年2月8日的女子平行大迴轉、又稱「女子平行大曲道」（Women's Parallel Giant Slalom）獲得金牌，未來表現亮眼可期。
而另一位Johannes Thingnes Bø同樣不滿30歲，今年他在冬奧中參加了混合越野滑雪與射擊的「冬季兩項（Biathlon）」，並獲得四金一銅的優異成績；2019年開始加入RICHARD MILLE大家庭的他，手上則配戴了非賣品的RM 67-02超薄自動上鍊腕表。
事實上，2020東京奧運時，男子跳高決賽更曾上演RICHARD MILLE品牌好友、「跳高王子」巴爾希姆（Mutaz Barshim）與義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）「共享」金牌的佳話；運動的本質不盡然是競爭，唯不斷追求突破的精神則與當代高級製表的理念殊途同歸，一如RICHARD MILLE不斷在質材、重量、結構上的再突破，因而成為頂級鐘表運動風格愛好者的收藏首選，獨一無二。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言