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RICHARD MILLE品牌好友冬奧再傳捷報 雪場頻奪金

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
年僅26歲的Ester Ledecka曾在2018年平昌冬奧獲得2金，也在同年成為RICHARD MILLE品牌好友。圖 / RICHARD MILLE提供
年僅26歲的Ester Ledecka曾在2018年平昌冬奧獲得2金，也在同年成為RICHARD MILLE品牌好友。圖 / RICHARD MILLE提供

冬季奧運日前已於2月20日落幕，除了各國運動選手留下亮眼成績，其中更有兩位RICHARD MILLE的品牌好友：捷克的Ester Ledecka獲得金牌、以及挪威的Johannes Thingnes Bø獲得四金一銅，也為品牌的榮光、再添新紀錄。

RICHARD MILLE的品牌好友一向遍及賽車、職業網球、馬術甚至是劍擊等各項專業領域。而本次在冬季奧運中寫下傲人成績的兩位體壇健將，年僅26歲的Ester Ledecka曾在2018年平昌冬奧獲得2金，也是在同年加入RICHARD MILLE品牌大家族，並不時配戴非賣品的RM 007鈦合金自動上鍊女士腕表，以及超薄的RM 67-02超薄自動上鍊腕表，更在今年2月8日的女子平行大迴轉、又稱「女子平行大曲道」（Women's Parallel Giant Slalom）獲得金牌，未來表現亮眼可期。

而另一位Johannes Thingnes Bø同樣不滿30歲，今年他在冬奧中參加了混合越野滑雪與射擊的「冬季兩項（Biathlon）」，並獲得四金一銅的優異成績；2019年開始加入RICHARD MILLE大家庭的他，手上則配戴了非賣品的RM 67-02超薄自動上鍊腕表。

事實上，2020東京奧運時，男子跳高決賽更曾上演RICHARD MILLE品牌好友、「跳高王子」巴爾希姆（Mutaz Barshim）與義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）「共享」金牌的佳話；運動的本質不盡然是競爭，唯不斷追求突破的精神則與當代高級製表的理念殊途同歸，一如RICHARD MILLE不斷在質材、重量、結構上的再突破，因而成為頂級鐘表運動風格愛好者的收藏首選，獨一無二。

2020年ohannes Thingnes Bø參加冬季兩項世界杯時，已經戴上了RICHARD MILLE腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
2020年ohannes Thingnes Bø參加冬季兩項世界杯時，已經戴上了RICHARD MILLE腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
外型搶眼的Ester Ledecka，私下則常配戴非賣品的RM 007鈦合金自動上鍊女士腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
外型搶眼的Ester Ledecka，私下則常配戴非賣品的RM 007鈦合金自動上鍊女士腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
Ester Ledecka今年冬奧在女子平行大迴轉（又稱「女子平行大曲道）」）中獲得金牌，再寫佳績。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
Ester Ledecka今年冬奧在女子平行大迴轉（又稱「女子平行大曲道）」）中獲得金牌，再寫佳績。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）

品牌 東京奧運 金牌

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