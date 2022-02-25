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米蘭時裝周／金卡戴珊現身PRADA秋冬秀 觀賞意識形態新美學

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
2022秋冬女裝發表場地，營造出鋸齒Z字形的時裝伸展台。圖／PRADA提供
2022秋冬女裝發表場地，營造出鋸齒Z字形的時裝伸展台。圖／PRADA提供

延續了男裝秀的概念，PRADA 2022秋冬女裝發表以霓虹燈照亮金屬格柵隧道，在無遮蔽的混凝土空間中，打造橄欖綠的劇院座席，未來感的空間裡，AMO設計團隊所打造的座椅，按照直角網格排列，營造出鋸齒Z字形的時裝伸展台，聚光燈跟隨著模特兒的步伐，營造了劇院與科幻效果融為一體的迷幻氛圍。

Miuccia Prada和Raf Simons聯手打造的秋冬女裝，將品牌DNA中的女性化元素融入街頭感，以層疊拼接的方式，構成風姿綽約的裙裝，在「PRADA完美的意識形態 (An Ideology of PRADA)」的命題中，重新為日常生活中的每一刻賦予重要意義。透過傳統文化的世代相傳，輔助記憶的符號往往可以喚醒個人回憶片段，組成了歷史、女性的故事，而實用的服裝在本季被賦予全新記憶點，皮革、縐紗、運動服並存，以晚裝表現俐落的剪裁，藉此將日常、奢華元素的對比極大化，用以擾亂各自的美學語言，卻在雙重甚至多重極端元素的結合中，發展出全新的服裝形式。

秋冬女裝不論是面料、刺繡或輪廓，都以意想不到的方式，碰撞傳統的固有形式，簡單的線條展現優雅型態，傳統的陽剛男性化風格，被改造為女性化的設計，例如露出性感的頸部、背部曲線的鏤空大衣。服飾的結構也為洋裝賦予全新的樣貌，藉此回溯品牌傳統中的寶石鑲嵌、網紗內著、洗鍊皮革，發揮PRADA個性獨特、簡潔輪廓的本質；飾有水晶花朵的飛行員夾克，則是帥氣又華麗；針織衫亦汲取經典的幾何圖案，將其轉化為緹花針織，刺繡與色彩都成了伸展台上的活潑風景。

這場大秀嘉賓包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、義大利網紅Chiara Ferragni和先生Fedez，以及英國歌手Rita Ora，由凱亞葛柏（Kaia Gerber）開秀，搖曳生姿地展現俏麗、浪漫的女人味；秋冬全新包款則有著九〇年代保齡球包的風韻，洗舊的古銅色顯得相當浪漫，所有的細節都呼應主題，為PRADA的意識形態塑造當代美學。

2022秋冬女裝以品牌傳統中的寶石鑲嵌、網紗內著、洗鍊皮革重新拼接，演繹當代美學。圖／PRADA提供
2022秋冬女裝以品牌傳統中的寶石鑲嵌、網紗內著、洗鍊皮革重新拼接，演繹當代美學。圖／PRADA提供
飾有水晶花朵的飛行員夾克搭配光澤面料紗裙，成了2022秋冬的性感女人味。圖／PRADA提供
飾有水晶花朵的飛行員夾克搭配光澤面料紗裙，成了2022秋冬的性感女人味。圖／PRADA提供
金卡戴珊出席PRADA 2022秋冬女裝大秀。圖／PRADA提供
金卡戴珊出席PRADA 2022秋冬女裝大秀。圖／PRADA提供
緹花針織衫成了伸展台上的活潑風景。圖／PRADA提供
緹花針織衫成了伸展台上的活潑風景。圖／PRADA提供
剪裁洗練的晚裝以金屬點綴帶來與眾不同的優雅魅力。圖／PRADA提供
剪裁洗練的晚裝以金屬點綴帶來與眾不同的優雅魅力。圖／PRADA提供
義大利網紅Chiara Ferragni和先生Fedez是PRADA看秀嘉賓。圖／PRADA提供
義大利網紅Chiara Ferragni和先生Fedez是PRADA看秀嘉賓。圖／PRADA提供
英國歌手Rita Ora以帥氣洗練的褲裝，展現PRADA的俐落剪裁。圖／PRADA提供
英國歌手Rita Ora以帥氣洗練的褲裝，展現PRADA的俐落剪裁。圖／PRADA提供
2022秋冬女裝發表場地，營造出鋸齒Z字形的時裝伸展台。圖／PRADA提供
2022秋冬女裝發表場地，營造出鋸齒Z字形的時裝伸展台。圖／PRADA提供
凱亞葛柏以運動服、網紗內著、洗鍊皮革等拼接元素的亮眼裙裝開秀。圖／PRADA提供
凱亞葛柏以運動服、網紗內著、洗鍊皮革等拼接元素的亮眼裙裝開秀。圖／PRADA提供
延伸自男裝的帥氣、寬版，打造了慵懶隨性之美。圖／PRADA提供
延伸自男裝的帥氣、寬版，打造了慵懶隨性之美。圖／PRADA提供
2022秋冬女裝發表場地，在無遮蔽的混凝土空間中，打造橄欖綠的劇院座席。圖／PRADA提供
2022秋冬女裝發表場地，在無遮蔽的混凝土空間中，打造橄欖綠的劇院座席。圖／PRADA提供

PRADA 品牌 金卡戴珊 米蘭

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