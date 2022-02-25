米蘭時裝周／金卡戴珊現身PRADA秋冬秀 觀賞意識形態新美學

延續了男裝秀的概念，PRADA 2022秋冬女裝發表以霓虹燈照亮金屬格柵隧道，在無遮蔽的混凝土空間中，打造橄欖綠的劇院座席，未來感的空間裡，AMO設計團隊所打造的座椅，按照直角網格排列，營造出鋸齒Z字形的時裝伸展台，聚光燈跟隨著模特兒的步伐，營造了劇院與科幻效果融為一體的迷幻氛圍。

Miuccia Prada和Raf Simons聯手打造的秋冬女裝，將品牌DNA中的女性化元素融入街頭感，以層疊拼接的方式，構成風姿綽約的裙裝，在「PRADA完美的意識形態 (An Ideology of PRADA)」的命題中，重新為日常生活中的每一刻賦予重要意義。透過傳統文化的世代相傳，輔助記憶的符號往往可以喚醒個人回憶片段，組成了歷史、女性的故事，而實用的服裝在本季被賦予全新記憶點，皮革、縐紗、運動服並存，以晚裝表現俐落的剪裁，藉此將日常、奢華元素的對比極大化，用以擾亂各自的美學語言，卻在雙重甚至多重極端元素的結合中，發展出全新的服裝形式。

秋冬女裝不論是面料、刺繡或輪廓，都以意想不到的方式，碰撞傳統的固有形式，簡單的線條展現優雅型態，傳統的陽剛男性化風格，被改造為女性化的設計，例如露出性感的頸部、背部曲線的鏤空大衣。服飾的結構也為洋裝賦予全新的樣貌，藉此回溯品牌傳統中的寶石鑲嵌、網紗內著、洗鍊皮革，發揮PRADA個性獨特、簡潔輪廓的本質；飾有水晶花朵的飛行員夾克，則是帥氣又華麗；針織衫亦汲取經典的幾何圖案，將其轉化為緹花針織，刺繡與色彩都成了伸展台上的活潑風景。