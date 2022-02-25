堅持先不登記有原因！陳庭妮出席LONGCHAMP春夏發表 嚮往浪漫的南法婚禮
LONGCHAMP舉辦2022春夏新品預覽會，邀請被求婚成功的陳庭妮演繹濃厚的普羅旺斯風情穿搭，陳庭妮表示，「還不是新婚啦，只是被求婚成功而已，而且堅持不能先登記，不然依照我的惰性會連婚禮都懶得辦了；我夢想中的婚禮，是在南法情調的大自然裡，親朋好友吃吃喝喝相聚。」
近期去餐廳吃飯、走在路上，都會被恭喜的陳庭妮說這是她人生中「活到現在最高調的一段時間」，而心境上感到小有改變，是過年期間長輩親友關心哪時候辦婚禮、登記、生小孩等，才會發現好像身份有所不同，她笑著說，「沒辦法全部回答順其自然，但就是還沒想到那麼遠；就像疫情後到哪裡旅行，每次想到，答案都不一樣，因為累積的清單太多了，像之前因為看冬奧，就覺得好想去北歐滑雪，但天氣放晴了，又覺得開車遊南法、去海邊也不錯。」而她自認是穿搭相當「入境隨俗」的類型，「以前胡宇威會覺得我太『搞剛』，現在也跟著比較注重。我去到哪都很喜歡逛市場，全新的LONGCHAMP Le Pliage Torchon亞麻托特包，可以放購買的花卉、蔬菜，就很有南法風情，還可以丟洗衣機洗，我今天一定要把它帶回家。」
LONGCHAMP 2022春夏系列表現了法國生活藝術，預覽會現場也以南法場景打造秘境花園，展現單品的法式情調。繼上一季與百年網狀購物袋製造商FILT合作後，2022春夏再度與成立於1866年的亞麻茶巾製造商Charvet聯手，以代表法國傳統的藍白紅三色條紋，打造陳庭妮一見鐘情的Torchon亞麻托特包，而法國正統茶巾條紋、格紋圖樣，也成了貫穿春夏季的靈感。此外，色彩鮮豔的陶器、普羅旺斯的精緻刺繡、床單上柔美的花卉圖樣，都成了包款的細節或印花設計；而Cuir De Russie水桶包以俄羅斯牛皮革勾勒出硬挺外觀，結合花束提籃、夏日沙灘水桶的輪廓，推出6款新色包括橙色、綠色、石榴紅等，帶來明亮鮮豔好心情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言