堅持先不登記有原因！陳庭妮出席LONGCHAMP春夏發表 嚮往浪漫的南法婚禮

LONGCHAMP舉辦2022春夏新品預覽會，邀請被求婚成功的陳庭妮演繹濃厚的普羅旺斯風情穿搭，陳庭妮表示，「還不是新婚啦，只是被求婚成功而已，而且堅持不能先登記，不然依照我的惰性會連婚禮都懶得辦了；我夢想中的婚禮，是在南法情調的大自然裡，親朋好友吃吃喝喝相聚。」

近期去餐廳吃飯、走在路上，都會被恭喜的陳庭妮說這是她人生中「活到現在最高調的一段時間」，而心境上感到小有改變，是過年期間長輩親友關心哪時候辦婚禮、登記、生小孩等，才會發現好像身份有所不同，她笑著說，「沒辦法全部回答順其自然，但就是還沒想到那麼遠；就像疫情後到哪裡旅行，每次想到，答案都不一樣，因為累積的清單太多了，像之前因為看冬奧，就覺得好想去北歐滑雪，但天氣放晴了，又覺得開車遊南法、去海邊也不錯。」而她自認是穿搭相當「入境隨俗」的類型，「以前胡宇威會覺得我太『搞剛』，現在也跟著比較注重。我去到哪都很喜歡逛市場，全新的LONGCHAMP Le Pliage Torchon亞麻托特包，可以放購買的花卉、蔬菜，就很有南法風情，還可以丟洗衣機洗，我今天一定要把它帶回家。」