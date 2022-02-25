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堅持先不登記有原因！陳庭妮出席LONGCHAMP春夏發表 嚮往浪漫的南法婚禮

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
陳庭妮出席LONGCHAMP 2022春夏發表。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮出席LONGCHAMP 2022春夏發表。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP舉辦2022春夏新品預覽會，邀請被求婚成功的陳庭妮演繹濃厚的普羅旺斯風情穿搭，陳庭妮表示，「還不是新婚啦，只是被求婚成功而已，而且堅持不能先登記，不然依照我的惰性會連婚禮都懶得辦了；我夢想中的婚禮，是在南法情調的大自然裡，親朋好友吃吃喝喝相聚。」

近期去餐廳吃飯、走在路上，都會被恭喜的陳庭妮說這是她人生中「活到現在最高調的一段時間」，而心境上感到小有改變，是過年期間長輩親友關心哪時候辦婚禮、登記、生小孩等，才會發現好像身份有所不同，她笑著說，「沒辦法全部回答順其自然，但就是還沒想到那麼遠；就像疫情後到哪裡旅行，每次想到，答案都不一樣，因為累積的清單太多了，像之前因為看冬奧，就覺得好想去北歐滑雪，但天氣放晴了，又覺得開車遊南法、去海邊也不錯。」而她自認是穿搭相當「入境隨俗」的類型，「以前胡宇威會覺得我太『搞剛』，現在也跟著比較注重。我去到哪都很喜歡逛市場，全新的LONGCHAMP Le Pliage Torchon亞麻托特包，可以放購買的花卉、蔬菜，就很有南法風情，還可以丟洗衣機洗，我今天一定要把它帶回家。」

LONGCHAMP 2022春夏系列表現了法國生活藝術，預覽會現場也以南法場景打造秘境花園，展現單品的法式情調。繼上一季與百年網狀購物袋製造商FILT合作後，2022春夏再度與成立於1866年的亞麻茶巾製造商Charvet聯手，以代表法國傳統的藍白紅三色條紋，打造陳庭妮一見鐘情的Torchon亞麻托特包，而法國正統茶巾條紋、格紋圖樣，也成了貫穿春夏季的靈感。此外，色彩鮮豔的陶器、普羅旺斯的精緻刺繡、床單上柔美的花卉圖樣，都成了包款的細節或印花設計；而Cuir De Russie水桶包以俄羅斯牛皮革勾勒出硬挺外觀，結合花束提籃、夏日沙灘水桶的輪廓，推出6款新色包括橙色、綠色、石榴紅等，帶來明亮鮮豔好心情。

Le Pliage手提包XS尺寸，6,800元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage手提包XS尺寸，6,800元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau花蕾圖騰手提包XS尺寸，17,800元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau花蕾圖騰手提包XS尺寸，17,800元。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮身穿白色棉府綢連身裙16,500元，搭配粉色格紋絲巾髮帶3,400元、手機袋2,500元、玉米黃色水桶包11,400元、休閒鞋9,300元。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮身穿白色棉府綢連身裙16,500元，搭配粉色格紋絲巾髮帶3,400元、手機袋2,500元、玉米黃色水桶包11,400元、休閒鞋9,300元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage橘色帆布編織紋手提袋，6,800元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage橘色帆布編織紋手提袋，6,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP花朵圖騰手機袋，7,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP花朵圖騰手機袋，7,800元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黃褐色肩背包小型～中型尺寸，11,900～13,100元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau黃褐色肩背包小型～中型尺寸，11,900～13,100元。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮身穿白色棉府綢連身裙16,500元，搭配粉色格紋絲巾髮帶3,400元、手機袋2,500元、玉米黃色水桶包11,400元、休閒鞋9,300元。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮身穿白色棉府綢連身裙16,500元，搭配粉色格紋絲巾髮帶3,400元、手機袋2,500元、玉米黃色水桶包11,400元、休閒鞋9,300元。圖／LONGCHAMP提供
Cuir De Russie綠色水桶包，11,400元。圖／LONGCHAMP提供
Cuir De Russie綠色水桶包，11,400元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Torchon亞麻托特包，5,900元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Torchon亞麻托特包，5,900元。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮詮釋綠色洋裝20,800元、Le Pliage Torchon亞麻托特包5,900元，搭襯絲質紅色緞帶髮帶3,400元、楔型鞋20,800元。圖／LONGCHAMP提供
陳庭妮詮釋綠色洋裝20,800元、Le Pliage Torchon亞麻托特包5,900元，搭襯絲質紅色緞帶髮帶3,400元、楔型鞋20,800元。圖／LONGCHAMP提供

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