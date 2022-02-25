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「住一送一」又來了！台北希爾頓逸林酒店住2晚免5千

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北中山九昱希爾頓逸林酒店逸林客房。圖／希爾頓逸林酒店提供
台北中山九昱希爾頓逸林酒店逸林客房。圖／希爾頓逸林酒店提供

台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan慶祝開業3周年，推出優惠住房專案。即日起至2022年3月31日，於個人Instagram或Facebook發文寫下「祝 #台北中山九昱希爾頓逸林酒店3周年生日快樂」並透過電話預訂周日到周四限定的「Welcome Bake住房專案」，即可享每組優惠4,999元入住寬敞逸林客房，並能彈性選擇同日入住逸林客房2間，或連續入住逸林客房2晚。

此外，住客另贈6吋戚風手作蛋糕課程，體驗時間約1.5小時，須事先完成電話預約並告知使用兌換券。兌換期限至2022年5月31日。

相關住房專案與優惠活動，可上台北中山九昱希爾頓逸林酒店粉絲專頁查詢，或洽：02-6619-9999、02-6618-2174、02-6618-2177。

住客再贈Welcome Bake6吋戚風專案體驗。圖／希爾頓逸林酒店提供
住客再贈Welcome Bake6吋戚風專案體驗。圖／希爾頓逸林酒店提供

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