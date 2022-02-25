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不買衣服的新生活／小資女衣櫃：一鼓作氣的斷捨離馬拉松

蘋果屋出版社 / 任多惠著、余映萱譯
有滿櫃子的衣服，卻亂到找不到一件想穿的，是許多人的困擾。示意圖／ingimage 提供
有滿櫃子的衣服，卻亂到找不到一件想穿的，是許多人的困擾。示意圖／ingimage 提供

編按：家中衣服不但塞滿櫃子，還堆到椅子床鋪都是，惜物的你總是捨不得任何一件....。也是熱愛逛網拍與購物的小資女任多惠，設定了「不買→挑選→出清」的三階段計畫，含淚進行「衣櫃大掃除」，她表示，整理不是「捨棄」，而是「重新選擇」。你的房間也正有衣服過多，不知怎麼整理的困擾嗎？一起來看看作者的斷捨離

【任多惠：一鼓作氣的斷捨離馬拉松】

T恤斷捨離成功之後，我的自信心爆棚，連續三天當中都沉浸在整理衣櫃。上次斷捨離的方法非常有效，所以這次用同樣的方式來整理開襟衫、裙子和襯衫。斷捨離的步驟如下：

第一步驟 將所有衣服都拿出來

第二步驟 過濾老舊、不合身的衣服

第三步驟 按種類分類

第四步驟 每個種類選出最滿意的衣服

其中最困難的就是第二步驟。面對衣服不能想太多！

只要稍微猶豫就丟不下手！特別當購衣的金額浮現腦中時，就更難捨棄了！因此，不要想太多，要快速處理！在挑選時，心中要不斷複誦：「我現在都不穿了，之後也不會穿！」這句話。在斷捨離衣服之前，也可將衣服美麗的模樣先拍照下來，神奇地，內心就能得到安慰。

只要第二步驟過關，第三步驟就輕鬆多了。舉例來說，在第三步驟分類襯衫時，我會先分類成短袖、長袖、無袖，目標是17 件，所以按照6:9:2比例來挑選。

接下來，我會再將9件長袖襯衫分成有顏色的襯衫、白色襯衫、休閒襯衫，各挑選3件。然後再將白色襯衫細分成緞面襯衫、造型襯衫、休閒襯衫，各挑選1件。

至於有顏色的襯衫，我也會分成粉紅色、藍色、其他顏色，各挑選1 件。透過這種方式細分出明確的目標。

我在買裙子時，都會先以臀圍合身為主，買回來之後再修改腰圍。之前我只要看到合身的裙子就會包色。若找不到適合的，甚至會跑去裁縫店請人幫忙製作包色的裙子。因此我有好幾件同樣設計款式的裙子。

每當我看到包色的衣服，我都會陷入深思。在這個身材被侷限於服裝尺寸的世界裡，我真的為了存活下去而拚命掙扎啊！如果我再瘦一點，應該就不用這樣生活了吧？可是我現在的樣子老公也很喜歡啊！我幹嘛一直執著於減肥呢？我為了減肥真的努力到極點，但老實說，我之前不胖的時候，也沒有多幸福啊！

只要到了第四步驟，選出自己最滿意的衣服時，我又會再次受到打擊。一眼就看得出來，我買的都是類似的衣服啊！二十幾歲時很常穿A字裙，但到了三十幾歲穿起來就有點太稚氣，所以我把A字裙全都斷捨離掉了。

最後還剩下一兩件讓我哭得肝腸寸斷、捨不得扔掉的裙子。每當這樣的時候，就算鬧得雞飛狗跳，我還是得狠下心來斷捨離。雖然肯定會難過到睡不著覺，但內心和衣櫃都會鬆一口氣。這可能就是我的業障（？）吧！我刻骨銘心領悟到「無勞則無獲（No pain, no gain.）」這句話的真諦。若沒有經歷過這樣的過程，我肯定會變成累犯，繼續一直買、一直丟。

完成四個步驟後的斷捨離成果：開襟衫從69 → 16件，裙子從76 件→ 16 件，襯衫從116 件→ 23 件。

區區的開襟衫不算什麼啦！我之前已經斷捨離很多件了，所以開始整理時只剩下69件。之前我有76件裙子，也只佔了衣櫃的一小部分空間。這祕訣在於我擁有特殊的衣架！一個衣架有四個夾子，一個夾子可以夾兩件。雖然我其實常常將裙子拿去穿之後，就懶得掛回衣架，直接塞到衣架下方。

其中最讓我有成就感的就是襯衫了！曾經在我衣櫃裡面，襯衫佔據了一格半抽屜的空間，每一個衣架都掛了兩三件襯衫，整整116件襯衫竟然變得那麼少！

不過，我原定的目標是留下17件襯衫，最後卻留下了23件。針織上衣留存的數量也比原定的多出了5件，所以總共超標了11 件。我預計重新檢視這些超標的衣服。目前的成果如下：

1. 洋裝 129件 →17件

2. 外套 47件（尚未整理）

3. 針織上衣 75件 →21件（超出目標5件）

4. 襯衫 116件 →23件（超出目標6件）

5. T恤 136件 →17件

6. 開襟衫 69件 →16件

7. 褲子 47件 →16件

8. 裙子 76件 →16件

總共695件 →173件（目前超標41件）

斷捨離後，精挑細選出來的衣物，實用性更高。示意圖／ingimage 提供
斷捨離後，精挑細選出來的衣物，實用性更高。示意圖／ingimage 提供

呼！進入100件大關！我的衣櫃原來這麼寬敞啊！每個衣架都只掛著一件衣服，這場景還真陌生！整理完空下來的空間，我掛上了兒子的衣服。一直以來，我兒子的衣服都被我到處亂堆或者掛在門上，現在終於有了收納空間。

當我在未來的日子穿那些被留下的衣服時，也有可能會後悔：「啊！早知道就留之前那一件，把這件丟掉才對。」為了當作明年整理衣櫃時的參考，我決定把每日穿搭記錄在部落格。

拍下每日穿搭的照片是很有幫助的！衣服放在地板上和穿在身上的感覺完全不一樣，還是要穿在身上拍照才清楚。「這根本跟我想得不同！這版型超不適合我的！我要把它丟掉！」許多衣服的真面目，都要穿在身上才會曉得。

拍下穿搭照片，對於「整理衣櫃」很有幫助，也能藉此掌握清楚自己平常究竟都穿什麼衣服。突然沒有穿搭靈感時，還可以上網搜尋去年此時自己穿了什麼衣服。

要親手送走我喜愛了一段時間、完好無缺的衣服，是一件很辛苦的事情。就像要送走一整天都待在家裡的朋友那樣……

將斷捨離的衣服捐贈出去，真是正確的決定。只要想著衣服會有其他新主人，我就更能輕鬆放手。捐衣服，受惠的對象不是別人，我才是真正的受惠者。有趣的是，跟衣服道別、過了幾個月後，我連自己之前買過哪些衣服都快喪失記憶了。

以後不要再亂買衣服了，與現在留下的這些衣服度過幸福快樂的生活吧！

【以上摘文選自《不買衣服的新生活》、作者：任多惠、譯者：余映萱、圖文：蘋果屋出版社提供】

書名／《不買衣服的新生活》、作者／任多惠、譯者／余映萱、圖／蘋果屋出版社提供
書名／《不買衣服的新生活》、作者／任多惠、譯者／余映萱、圖／蘋果屋出版社提供

斷捨離

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