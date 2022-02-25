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拯救數位乾燥肌！學金裕貞愛用蘭芝水酷修護保濕再升級

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
金裕貞是LANEIGE 蘭芝第七代水酷修護保濕系列的愛用者。圖／蘭芝提供
金裕貞是LANEIGE 蘭芝第七代水酷修護保濕系列的愛用者。圖／蘭芝提供

3C生活方便了大家的生活，但也可能帶來一些影響，其中因為依賴3C產品，長時間使用電腦、手機等，就會為肌膚帶來缺水，變成新型態的「數位乾燥肌」。想讓肌膚恢復水潤，快學韓女星金裕貞，使用超強效的保濕保養品，而蘭芝推出全新第七代「水酷修護保濕系」，獨家研發類奈米等級的藍色玻尿酸，為乾燥肌膚長時間補水、鎖水，即便天氣冷也不害怕乾燥。

蘭芝第七代水酷修護保濕系列，最大特色來自獨家研發1/2000微分子玻尿酸，將玻尿酸轉化成分子細小、類奈米等級的微分子玻尿酸，才能層層滲透、深入肌底，做到保濕、舒緩、修護、強化屏障，恢復澎潤膚質。

系列產品中的明星商品為水酷修護保濕精華，被暱稱為小水精，能夠提升6倍保濕力，更曾創下全球每40秒賣出一瓶的紀錄。

被暱稱為「小水壩」的水酷修護保濕霜（清爽／水潤）也新升級，清爽型為凝膠狀質地，含薄荷舒緩成分，減少脫水出油，維持健康肌膚屏障；水潤型為乳霜狀質地，含角鯊烷、益生菌等，是超強乾肌防護罩。

蘭芝第七代水酷修護保濕系列也更愛地球，12品項採用FSC認證紙類製造包材，也都進行「水足跡認證」，減少產品生命周期中的用水量，且成份中增加生物可降解成分的含量，其中水酷修護保濕精華達99.2%、水酷修護保濕霜達89.06%，有效減少對水文環境與海洋生態的影響。

拯救數位乾燥肌膚，學金裕貞用LANEIGE 蘭芝第七代水酷修護保濕系列。圖／蘭芝提供
拯救數位乾燥肌膚，學金裕貞用LANEIGE 蘭芝第七代水酷修護保濕系列。圖／蘭芝提供
LANEIGE 蘭芝第七代水酷修護保濕系列。圖／蘭芝提供
LANEIGE 蘭芝第七代水酷修護保濕系列。圖／蘭芝提供
LANEIGE 蘭芝水酷修護保濕精華、保濕霜（清爽／水潤）。圖／蘭芝提供
LANEIGE 蘭芝水酷修護保濕精華、保濕霜（清爽／水潤）。圖／蘭芝提供

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