掌握國內商機、跨足海外市場！有.設計「募資線上座談會」三月舉行

兩年的疫情迫使大環境改變，讓消費者對於生活訴求有了新的定義，也激發不少品牌轉型創新，但對於「創意」而言，市場的期待與磨合是上市前最重要的功課，「群眾募資」儼然成為最佳的溝通橋樑。資深募資團隊「有.設計uDesign」與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」將於三月七日舉辦「群眾募資線上座談會」，名額有限，邀請有興趣的品牌、商家盡早報名。

「群眾募資」是在產品正式上市前，透過充分的說明、產品組合方案、預先集資後才會進行生產及出貨，這樣的模式對於創業者或新興產品而言，更像是「贊助」與「回饋」，實踐募資計畫之餘，在品牌精神、設計理念及文化創意方面也會獲得更多的支持。聯合數位文創旗下「有.設計uDesign」團隊自二O一九年開始經營海內外群眾募資，累積服務超過上百件品牌專案，達標率高達96%，其中不乏多件贊助金額突破千萬的案例，這次與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」聯合舉辦今年開春第一場「群眾募資線上座談會」，將邀請「有.設計uDesign」商務總監洪志杰及「嘖嘖zeczec」共同創辦人徐震出席，與大家分享「群眾募資」的議題、設計、行銷、媒體等全方位經營策略，從零到有，幫助品牌掌握商機最前線。