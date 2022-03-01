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掌握國內商機、跨足海外市場！有.設計「募資線上座談會」三月舉行

聯合新聞網 / 有你共創
有設計與嘖嘖將在下周舉辦群眾募資線上座談會，歡迎民眾免費報名。圖／聯合數位文創提供
有設計與嘖嘖將在下周舉辦群眾募資線上座談會，歡迎民眾免費報名。圖／聯合數位文創提供

兩年的疫情迫使大環境改變，讓消費者對於生活訴求有了新的定義，也激發不少品牌轉型創新，但對於「創意」而言，市場的期待與磨合是上市前最重要的功課，「群眾募資」儼然成為最佳的溝通橋樑。資深募資團隊「有.設計uDesign」與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」將於三月七日舉辦「群眾募資線上座談會」，名額有限，邀請有興趣的品牌、商家盡早報名。

「群眾募資」是在產品正式上市前，透過充分的說明、產品組合方案、預先集資後才會進行生產及出貨，這樣的模式對於創業者或新興產品而言，更像是「贊助」與「回饋」，實踐募資計畫之餘，在品牌精神、設計理念及文化創意方面也會獲得更多的支持。聯合數位文創旗下「有.設計uDesign」團隊自二O一九年開始經營海內外群眾募資，累積服務超過上百件品牌專案，達標率高達96%，其中不乏多件贊助金額突破千萬的案例，這次與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」聯合舉辦今年開春第一場「群眾募資線上座談會」，將邀請「有.設計uDesign」商務總監洪志杰及「嘖嘖zeczec」共同創辦人徐震出席，與大家分享「群眾募資」的議題、設計、行銷、媒體等全方位經營策略，從零到有，幫助品牌掌握商機最前線。

2022年「有.設計uDesignＸ嘖嘖zeczec群眾募資線上座談會」將於三月七日下午兩點準時開講，名額有限、免費參與，現已開放報名，歡迎有興趣的朋友把握機會前往報名網址，詳情請關注「有.設計uDesign」或「嘖嘖zeczec」粉絲團。

群眾募資 品牌

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