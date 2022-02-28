在家「遨遊捷克」 謝哲青 X 慕夏線上講座199優惠倒數
在台展出深獲好評的永恆慕夏特展，展期進入倒數階段，為延續特展人氣，特別邀請讀過萬卷書，也行過萬里路的旅遊作家-謝哲青老師，舉辦期間限定「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程，超過一小時的豐富內容、以平易近人的199優惠價，期能為民眾帶來最專業的名畫導聆體驗。推出至今，已吸引不少藝術愛好者參與，目前早鳥優惠已進入最後倒數階段，有興趣的消費者要搶要快。
線上課程包含了此次慕夏特展精選畫作分析， 捷克文化實體講座精華，與憑藉著謝哲青個人豐富的遊歷與引人入勝的敘事方式，用更加多元的視角看見慕夏風靡世界的脈絡，包含自巴黎新藝術的崛起，宏觀的視野來探究18世紀末的流行藝術文化、循序漸進探討慕夏橫空出世般的爆紅與對世界藝術影響，可以說是從慕夏為中心去洞見新藝術發展，同時也藉由多位藝術家的對比去形塑出慕夏的獨特性。
疫情間，想出國欣賞歐洲美術館的真跡畫作雖有難度，但「遇見慕夏的浪漫與永恆」線上導覽課程、讓你在家就能實現暢遊捷克與欣賞慕夏真跡與其文化，即日起自3/2 早鳥優惠199元倒數搶票中。更多資訊請至udn售票網查詢。
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