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cama café明起漲價！業者：國際咖啡價格飆漲80%
國際物價攀升，連鎖咖啡也陸續喊漲。繼路易莎咖啡宣布漲價後，擁有160間門市的camacafé今(25日)宣布，將於26日起調整部分品項售價，調漲幅度為5到10元，這也是近5年來首度調整售價。
業者坦言，品牌創立16年，堅持手工挑豆、親手烘焙每一鍋新鮮的好豆子、沖出每一杯值得的好咖啡，「無奈近期國際物價膨脹與咖啡產地農收減產，導致咖啡價格飆漲80%。為維持咖啡品質，提出部分品項售價調整」。
camacafé的最新價格，「鮮萃茶飲」全品項維持原價；「濾掛咖啡」價格調升5元；「新鮮現烘、冷萃咖啡與精品手沖咖啡系列」價格調升5~10元。總計調漲的飲品品項約30款。
配合商品價格調整，camacafé也針對會員推出回饋方案，「cama經典黑咖啡」、「cama經典拿鐵」、「特調咖啡」三款TOP熱銷商品，大杯88折優惠。會員於2/26(六) ~3/1(二)期間，憑cama APP內優惠券，即可享優惠。
camacafé也點出「一杯好咖啡的難處」，直指「這是10年來對咖啡產業最嚴苛的考驗」。camacafé表示，品牌生豆進貨價格自2021年起，已飆漲約60%，連同其他銷售必需品如紙杯、塑膠製品等成本，漲幅也達到約30%，甚至在一年內接獲3次廠商漲價公告。「此刻面臨的成本膨脹，實屬相當無奈，為維持品質，決定提出部分品項售價調整。」
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