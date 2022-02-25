cama café明起漲價！業者：國際咖啡價格飆漲80%

即便在台北市，街道巷弄裡也有許多年過半百的老屋，有的依然是人們的住居，但有的卻已成廢墟 ；早期附帶大庭院的雙層獨棟洋房是台灣常見的建築形式，但多半被鐵皮包覆、有的則因荒廢後雜草橫生，掩蓋了過去房舍之美。

2022-02-27 09:31