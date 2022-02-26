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年後吃胖該運動了！挑選健身房這幾點很重要

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
年後吃胖該運動了！挑選健身房這幾點很重要。 圖片來源/unsplash
年後吃胖該運動了！挑選健身房這幾點很重要。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「健身房」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大健身房，以及近三個月的四大健身房關注面向網路聲量排行。

許多民眾在過年連假結束後胖了不少，因此在瘦身時，除了要控制飲食之外，也可以選擇上健身房運動，來幫助自己恢復良好的體態，而究竟哪些健身房備受網友熱議？影響網友到健身房運動的面向又有哪些？

「這間」健身房網友狂推團課，館長健身房因YouTuber熱度不減

提到健身房，可發現兩大連鎖健身房「World Gym」及「健身工廠」備受民眾討論。其中，「World Gym」以「團課」聞名，像是有網友就大讚「World Gym賣點就點多、團課強、停車免錢及便宜」、「我World Gym只上有氧團課，超喜歡groove、zumba、熱舞派對之類的課，很嗨很好玩」等；而「健身工廠」則是因「環境」好而受熱議，有民眾就表示「健工的環境，真的還不錯啊」、「健工整體環境在健身房裡已經是高標了」，紛紛以自身經驗做推薦。

網友熱議5大連鎖健身房網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議5大連鎖健身房網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，網路名人「館長」陳之漢所開的「成吉思汗健身俱樂部」也有許多討論，除了平時館長就有在自己的健身房拍攝健身教學影片外，也有不少YouTuber前去拍片，如波特王、含羞草等，讓不少看到影片的網友直呼「館長真的是很用心，又有條理，館內都安排的很讚」、「看完真的有心動想去參加館長的健身房」等；另方面，針對女性市場的「Curves可爾姿」及「True Yoga Fitness全真瑜珈」也受到不少網友喜愛，有民眾就表示「我覺得Curves讓你養成運動習慣是有幫助」、「全真有很棒的瑜伽老師」等。

健身房「內部環境」討論多，在設備課程上「這幾點」必備

接著，我們觀察近三個月民眾最常關注健身房的哪些面向，可發現網友對於「環境整潔」、「空間大小」及「人員流量」等有關健身房「內部環境」的討論，就有民眾表示「板橋車站的環球健身中心我覺得不錯，人流不算多，空間也寬敞」、「喜歡黃色調的健身房，在裡面運動心情很好，還有空間要很寬敞」，紛紛分享自己的健身喜好。

健身房4大關注面向網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
健身房4大關注面向網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「服務態度」及「設備課程」也備受討論。其中，有不少民眾在討論健身房的人員「服務態度」，並表示「我那間服務人員很親切，價格也不錯，重點是不會推銷」、「我的教練態度都很友善」，但也有人抱怨「遇到超雷教練，一直被放鳥」等；另外，網友也重視健身房配有的「設備課程」，像是日前就有一篇在討論「民眾上健身房會優先考慮的事情？」，引來網友回覆「器材的豐富度，再來是設備數量」、「器材就是要有硬舉台、深蹲架及臥推架，然後機械器材都有，就可以了」，可見器材的多寡與數量對健身民眾的重要性。

近幾年在健身風潮的盛行下，健身房的品牌多不勝數，除了設備齊全可使用外，還能認識「健友」一起運動。若你也剛好在尋找健身房，不妨參考網友們的經驗，選擇一間適合自己的健身房吧！

觀看原文→https://bit.ly/34ZKU9v

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

健身 館長

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