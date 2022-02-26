日料控必收藏 網友熱議日式料理與甜點一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月來「日式料理」與「日式甜點」等話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大日式料理，以及五大日式甜點的路聲量排行。

日式料理深受台灣人喜愛，走在路上隨處可見的日式料理餐廳，可以說是現在疫情下不能去日本旅遊的小小慰藉，而一些知名的店家更是人潮洶湧，常常要排隊候位才吃得到。大家對日式料理的評價極高，網友們又最關注哪些日式料理和甜點呢？我們一起來看看吧！

壽司食材一定要夠「新鮮」 日式燒肉的醬汁好吃到想帶回家

觀察網友們對日式料理的討論話題，可見以討論「壽司」的聲量最高，作為最具代表性的日式料理之一，網友們也樂於分享不同店家評價與品項推薦，而其中網友最在意壽司選用的食材是否新鮮，留言表示「最喜歡吃到新鮮的生魚片壽司，入口即化又毫無魚腥味」、「壽司要夠新鮮才有口感，不然飯還會變乾硬」等。

網友熱議8大日式料理網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面「日式燒肉」也成為最受歡迎的日料之一，不但適合各種團聚時刻和慶功場合，入口即化的高品質「和牛」更是能讓網友們大飽口福，而網友們對於日式燒肉的特製沾醬情有獨鍾，吃過後也紛紛在討論區留言「現場吃沾的那個蒜香燒肉醬太好吃了」、「希望他們把醬單品上市開賣，感覺可以沾很多東西」，表示願意為了日式店家的獨門醬料再次前往消費；此外台灣人對「拉麵」也十分講究，如「湯頭」與「拉麵口感」等更是成為網友們的評分標準，就有網友留言「吃拉麵就是為了那個湯頭」、「麵條口感可以看出店家的水準」等，可見民眾普遍對於拉麵的熱愛。

另外經典的日式小吃如「唐揚炸雞」、「串燒」等也均有上榜，唐揚炸雞作為日系炸物代表之一，網友最在意麵衣的口感與雞肉調味；而串燒則被網友譽為「日式居酒屋必點」，表示吃串燒配酒會有身處日本的錯覺。

草莓季必吃草莓大福 麻糬口感「軟Q」超療癒

吃過正餐後當然少不了要來一份甜點，相信大家對於日本甜點中最具象徵性的「和菓子」並不陌生，透過不同的製法變化出各式各樣的日式甜點。而在眾多日本甜點中，「大福」成為網路聲量冠軍，就有網友在討論區上發文詢問草莓大福的推薦店家，並提到「草莓季到了超級想吃草莓大福」、「草莓跟大福真的超搭」等，可見草莓季的到來也意外吹起了一股大福的風潮。

網友熱議5大日式甜點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外知名日式甜點代表如「麻糬」和「糰子」等也備受關注，不少網友喜歡它們「軟軟黏黏」的口感，也常關注市面上新推出的品項，如7-11新發售的「百玉雙色糰子」就引來不少網友評價，有人在討論區分享「小顆一點、Q一點會好得多」、「覺得還蠻好吃的，喜歡加黑糖蜜」等心得感想。

因為疫情去不了日本旅遊沒關係，至少還可以吃日式料理跟甜點來填補心靈上的空虛，看完以上網友們熱議的日式料理跟甜點，不妨今天就馬上來一頓豐盛的大餐吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》