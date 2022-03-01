國寶級女神透視裝大爆乳，網友驚呼鼻血狂噴!慎入

世界知名音樂劇「貓」在台如火如荼展開巡演，台灣「貓女」卻搶先轟動國人成為娛樂焦點。有「台灣最美歐巴桑」之稱的陳美鳳，在新春節目中以一席緊身皮衣現身，有網友分享並與「貓」劇相比，認為美鳳姐狀態好到太不可思議，躍上鋼管宛如女神降臨，魅力展露無遺，節目開場就震撼觀眾眼球！讓粉絲忍不住紛紛留言：「65歲這身材太不科學」、「顏值超高的歐巴桑」、「歐巴桑我真叫不出口」，也有不少人覺得陳美鳳除了身材好之外，這年頭能凍齡的那麼自然地也不多見了。

▲（圖片來源／陳美鳳臉書）

陳美鳳每一次的演出絕對展現出最完美的自己，令眾人驚艷。也不藏私時常在社群媒體分享自己的保養祕訣及飲食配方。近來為君綺醫美的Thermage FLX鳳凰電波代言，民眾也反應美鳳姐的顏值非常自然，應該是真的有用對方法在保養，真的是最佳代言人，引發一波鳳凰熱潮，一堆愛美人士不分男女搶約打鳳凰電波，甚至造成探頭缺貨現象。陳美鳳也表示對鳳凰電波的感受相當好，日後也會納入定期保養的項目中。

能讓陳美鳳首次破天荒為醫美代言，除了Thermage FLX 鳳凰電波深受美鳳青睞之外，不外乎是對多年來不斷推行「安心醫美」的君綺醫美集團在專業醫療領域上的安心與信任。張元鳯醫師表示，Thermage FLX鳳凰電波非常適合熟齡女性，不論是在施打速度、演算概念及臨床經驗中，都有一定程度的修正與進化，透過 AI 人工智慧進行能量校正，被譽為進化版電波拉提。此外探頭設計上也有進化改良，不僅能節省更多時間，相對上一代探頭相比，更大幅提升治療舒適度及治療效率。

▲（圖片來源／君綺國際）

伴隨著女神節即將到來，加上「雙鳳合體」造成醫美市場的鳳凰旋風，已吸引不少女性準備提前儲備青春能量，這讓專業醫師也不忘提醒，市場上仍充斥許多來路不明、以假亂真的「假鳳凰」，消費者務必在施打前驗證醫療器材是否有原廠認證，尋求可靠且值得信賴的醫療院所進行施打，畢竟唯有安心醫美，才能真正享受美麗的蛻變。

▲（圖片來源／君綺國際）

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