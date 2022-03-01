快訊

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

國寶級女神透視裝大爆乳，網友驚呼鼻血狂噴!慎入

文 / 君綺國際提供

世界知名音樂劇「貓」在台如火如荼展開巡演，台灣「貓女」卻搶先轟動國人成為娛樂焦點。有「台灣最美歐巴桑」之稱的陳美鳳，在新春節目中以一席緊身皮衣現身，有網友分享並與「貓」劇相比，認為美鳳姐狀態好到太不可思議，躍上鋼管宛如女神降臨，魅力展露無遺，節目開場就震撼觀眾眼球！讓粉絲忍不住紛紛留言：「65歲這身材太不科學」、「顏值超高的歐巴桑」、「歐巴桑我真叫不出口」，也有不少人覺得陳美鳳除了身材好之外，這年頭能凍齡的那麼自然地也不多見了。

▲（圖片來源／陳美鳳臉書）
▲（圖片來源／陳美鳳臉書）

陳美鳳每一次的演出絕對展現出最完美的自己，令眾人驚艷。也不藏私時常在社群媒體分享自己的保養祕訣及飲食配方。近來為君綺醫美的Thermage FLX鳳凰電波代言，民眾也反應美鳳姐的顏值非常自然，應該是真的有用對方法在保養，真的是最佳代言人，引發一波鳳凰熱潮，一堆愛美人士不分男女搶約打鳳凰電波，甚至造成探頭缺貨現象。陳美鳳也表示對鳳凰電波的感受相當好，日後也會納入定期保養的項目中。

能讓陳美鳳首次破天荒為醫美代言，除了Thermage FLX 鳳凰電波深受美鳳青睞之外，不外乎是對多年來不斷推行「安心醫美」的君綺醫美集團在專業醫療領域上的安心與信任。張元鳯醫師表示，Thermage FLX鳳凰電波非常適合熟齡女性，不論是在施打速度、演算概念及臨床經驗中，都有一定程度的修正與進化，透過 AI 人工智慧進行能量校正，被譽為進化版電波拉提。此外探頭設計上也有進化改良，不僅能節省更多時間，相對上一代探頭相比，更大幅提升治療舒適度及治療效率。

▲（圖片來源／君綺國際）
▲（圖片來源／君綺國際）

伴隨著女神節即將到來，加上「雙鳳合體」造成醫美市場的鳳凰旋風，已吸引不少女性準備提前儲備青春能量，這讓專業醫師也不忘提醒，市場上仍充斥許多來路不明、以假亂真的「假鳳凰」，消費者務必在施打前驗證醫療器材是否有原廠認證，尋求可靠且值得信賴的醫療院所進行施打，畢竟唯有安心醫美，才能真正享受美麗的蛻變。

▲（圖片來源／君綺國際）
▲（圖片來源／君綺國際）

了解更多38女神節專案：https://lihi1.cc/TrIMb

影片詳情請見：https://www.youtube.com/watch?v=3zbUmDOJVVk ▲（圖片來源／君綺國際）
影片詳情請見：https://www.youtube.com/watch?v=3zbUmDOJVVk ▲（圖片來源／君綺國際）

君綺3.8女神節強勢開跑，快趁現在變女神
更多女神專案立即加入LINE@了解→@jingchi
預約專線：0800-885-058

相關新聞

掌握國內商機、跨足海外市場！有.設計「募資線上座談會」三月舉行

兩年的疫情迫使大環境改變，讓消費者對於生活訴求有了新的定義，也激發不少品牌轉型創新，但對於「創意」而言，市場的期待與磨合是上市前最重要的功課，「群眾募資」儼然成為最佳的溝通橋樑。資深募資團隊「有.設計uDesign」與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」將於三月七日舉辦「群眾募資線上座談會」，名額有限，邀請有興趣的品牌、商家盡早報名。

不訂房也能吃到的華麗早餐！雙北十大飯店早餐buffet吃到飽

飯店早餐真的是讓人期待享受的事，尤其是自助式吃到飽，琳瑯滿目的美食，不管前天多晚睡都要起床吃一下～一天美好的早晨就由美食開啟，從中式的稀飯到西式的沙拉麵包，一樣都不能少，絕對要吃好吃滿！

山澗園林宋居 體驗頂級旅宿

聯合報系有行旅企畫的「山澗園林宋居」旅程，將引領旅人到隱身南投山林間的茶王私宅，這裡依山傍水，曾被國內旅遊網評選為「全台...

群眾募資 線上座談

資深募資團隊「有.設計uDesign」與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」七日舉辦「群眾募資線上座談會」，名額有限，邀...

川菜大師鄧華東「南堂包席」 盡現一菜一格 百菜百味之妙

我人生當中最精彩的一頓川菜是和「老波頭」──是位在大陸非常有名的美食作者，一同在上海品嘗的。老波頭曾撰寫過一本「川菜平反...

手搖店漲5塊...網苦笑「變55嵐」 神級優惠取消更讓網友心碎滿地

連鎖手搖飲「50嵐」驚傳漲價！針對北部地區，自3月1日起，除75元商品外，其他產品皆漲5元。消息曝光後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。