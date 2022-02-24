全聯READ BREAD升級乳香世家鮮奶 乳品搭麵包現折5元

營養均衡的美味早餐，帶來一天的活力，看準消費者料理自煮習慣已養成，全聯自2月25日至3月24日主打「在家吃早餐」，提倡將READ BREAD吐司、堡體類結合生鮮食材，10分鐘在家動手做早餐的生活提案。2月25日至3月10日期間到實體門市購買生活誌中「在家吃早餐」指定商品，享全聯價買1送1、第2件5折起優惠，而「PXGo!全聯線上購」全館同步推出在家吃早餐活動檔期，使用PX Pay支付購買指定商品，滿600元再送300福利點，最高享5%回饋。

全聯自2017年成立閱讀麵包READ BREAD品牌，旗下包含吐司、餐包與堡體類共有超過40款商品，其中吐司類更是大受消費者歡迎，另外像是新英格蘭堡、美式漢堡、美式餐包、朝食鬆餅、極致生貝果等，也都以可搭配不同食材輕鬆變出多樣化組合、價格經濟實惠，在網路上掀起食譜分享討論熱潮。活動期間每逢週六、日、一，指定READ BREAD堡體類，全面8折優惠。購買「在家吃早餐」指定商品還有3重優惠，包含買任3件贈吸盤公仔1個；買冷藏鮮乳/牛乳/調味乳任1件，加購麵包/吐司任1件現折5元；買冷藏豆漿/米漿/燕麥/五榖飲，單筆每滿99元現折5元。另外，3月4日至3月10日還推出澳洲穀飼牛肉漢堡排搭美式漢堡組合價，原價234元，合購價199元。

READ BREAD更首次和光泉乳香世家推出「頂級鮮奶麵包大賞」，3月10日前共推出5款商品，將甜麵包年度銷售最好的的奶酥菠蘿、芋頭菠蘿麵包，及去年推出很受歡迎的口袋吐司，皆加入乳香世家頂級鮮奶，讓口感更升級，3月10日前購買麵包、吐司、甜點加購乳香世家936ML以上任1瓶，還可現折5元。