燈在人就在！Kross Studio蝙蝠俠腕表 天黑？請開燈！
王家衛經典電影《一代宗師》中曾有一段經典台詞：「念念不忘，必有迴響；留一口氣、點一盞燈，有燈、就有人。」事實上，這句台詞也適用於西方超級英雄電影《蝙蝠俠》，每當電影中的高登局長（Commissioner James Gordon）點亮天台上的信號燈時，蝙蝠俠總能在需要的時刻、出現在需要的地方。最新的《蝙蝠俠》（The Batman）電影由曾演出《暮光之城》的羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演，並將在下周上映。迫不急待招喚蝙蝠俠？現在，也許你可以先來一組附帶「探照燈」的蝙蝠俠腕表，燈在、蝙蝠俠就在！
這組由瑞士Kross Studio與華納兄弟消費品部合作的《蝙蝠俠》奢華收藏套裝，乍看之下是一枚酷炫的探照燈，百葉窗造型上更有著鮮明的蝙蝠俠標誌，而一旦打開上層的探照燈箱，一只黑色造型的蝙蝠俠腕表，赫然在眼前展現。
一如探照燈外型，這只45毫米尺寸的表款中央也具備了一個小型的百葉探照燈，其上並飾有蝙蝠俠的雙翼標誌，而探照燈下隱藏的正是每分鐘旋轉一次的陀飛輪結構。由Kross Studio研發、生產的手上鍊陀飛輪機芯KS 7001，並具備五日的動力儲存。怎麼看時間？捨棄了傳統的長型指針，連動在陀飛輪外圈上的兩根「尖尖」，像是蝙蝠俠的「耳朵」，將依所在位置指示小時，而分鐘則以12點中的紅色V字，所對齊的數字，即為正確的分鐘時間。
表款並隨附三條可更換表帶：印有蝙蝠戰衣圖案的黑色小牛皮表帶、黑色縫線的黑色橡膠表帶與紅色縫線的紅色橡膠表帶，全球限量10組，訂價則為328萬元，目前由位於台北敦化南路一段瘋狂藝廊（M.A.D Gallery Taiwan）所代理，預計將在四月到貨。最後再附帶一個隱藏版彩蛋，一旦將高登局長打進google搜尋，右方出現的維基百科將有一個探照燈相關的特效。不信？找看看嘍！燈在，蝙蝠俠就在啦！
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