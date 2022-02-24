Yeezy Gap與Balenciaga聯名曝光 熱門單品秒斷貨！

饒舌歌手暨Yeezy設計師的肯伊威斯特（Kanye West）抑或叫作YE的他，不知道是否因為新戀情打的火熱而有幫助？還是設計師Demna Gvasalia比較有行動力？但至少Yeezy Gap by Balenciaga首個限量聯名已經曝光，並上市開賣，成為潮流圈熱門討論話題。

Kanye West帶著個人的時裝品牌Yeezy加入Gap本是一樁美事，而且還被市場認為是品牌救世主，有望帶動銷售。結果，一年過去後Yeezy加上Gap所成立的新品牌「YZY」只推出過圓身版型的鋪棉外套，以及連帽上衣。雖然可以歸咎Yeezy的內部設計團隊人事異動，身為主事者的Kanye West又忙於演藝工作與談戀愛。

雖然這系列仍賣得不錯，但似乎沒有預期的效果，眼看就可能惹惱Gap高層後，Kanye West就在今年找來設計師好友Demna Gvasalia跨刀，打造Yeezy Gap by Balenciaga系列，1月才宣布合作，2月下旬立刻就曝光了8件單品，真的是有效率許多。

Yeezy Gap by Balenciaga首個限量聯名系列連帽上衣，已銷售一空。圖／Gap提供

全新的Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列，產品首發同步Kanye West於邁阿密舉辦的《DONDA 2》試聽會，融合了兩人對於實用主義設計的共同願景。首波推出的8項單品囊括了連帽上衣、棉褲、T恤，以及丹寧外套與牛仔褲。主打中性版型剪裁，並加入全新Logo點綴，貫穿系列的抽象和平鴿圖案設計，則是象徵著對於未來的無限期盼。

價格自4,300元起跳，最貴的丹寧外套要價16,000元，不過比起買Balenciaga而言，還是親民許多，因此部分的熱門單品，像是連帽上衣、牛仔褲，一上架就迅速銷售一空。而系列形象照，則延續過去一貫的暗黑風格，加上幾乎是全黑的服裝，讓網友看了也戲稱「柯南黑影君就是你？」但看得出來，Demna Gvasalia已為這系列打造了多件不同單品，待之後再上市。

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供