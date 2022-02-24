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Yeezy Gap與Balenciaga聯名曝光 熱門單品秒斷貨！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Yeezy Gap by Balenciaga首個限量聯名已經曝光，並上市開賣，成為潮流圈熱門討論話題。圖／Gap提供
Yeezy Gap by Balenciaga首個限量聯名已經曝光，並上市開賣，成為潮流圈熱門討論話題。圖／Gap提供

饒舌歌手暨Yeezy設計師的肯伊威斯特（Kanye West）抑或叫作YE的他，不知道是否因為新戀情打的火熱而有幫助？還是設計師Demna Gvasalia比較有行動力？但至少Yeezy Gap by Balenciaga首個限量聯名已經曝光，並上市開賣，成為潮流圈熱門討論話題。

Kanye West帶著個人的時裝品牌Yeezy加入Gap本是一樁美事，而且還被市場認為是品牌救世主，有望帶動銷售。結果，一年過去後Yeezy加上Gap所成立的新品牌「YZY」只推出過圓身版型的鋪棉外套，以及連帽上衣。雖然可以歸咎Yeezy的內部設計團隊人事異動，身為主事者的Kanye West又忙於演藝工作與談戀愛。

雖然這系列仍賣得不錯，但似乎沒有預期的效果，眼看就可能惹惱Gap高層後，Kanye West就在今年找來設計師好友Demna Gvasalia跨刀，打造Yeezy Gap by Balenciaga系列，1月才宣布合作，2月下旬立刻就曝光了8件單品，真的是有效率許多。

Yeezy Gap by Balenciaga首個限量聯名系列連帽上衣，已銷售一空。圖／Gap提供
Yeezy Gap by Balenciaga首個限量聯名系列連帽上衣，已銷售一空。圖／Gap提供

全新的Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列，產品首發同步Kanye West於邁阿密舉辦的《DONDA 2》試聽會，融合了兩人對於實用主義設計的共同願景。首波推出的8項單品囊括了連帽上衣、棉褲、T恤，以及丹寧外套與牛仔褲。主打中性版型剪裁，並加入全新Logo點綴，貫穿系列的抽象和平鴿圖案設計，則是象徵著對於未來的無限期盼。

價格自4,300元起跳，最貴的丹寧外套要價16,000元，不過比起買Balenciaga而言，還是親民許多，因此部分的熱門單品，像是連帽上衣、牛仔褲，一上架就迅速銷售一空。而系列形象照，則延續過去一貫的暗黑風格，加上幾乎是全黑的服裝，讓網友看了也戲稱「柯南黑影君就是你？」但看得出來，Demna Gvasalia已為這系列打造了多件不同單品，待之後再上市。

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供

Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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Yeezy Gap by Balenciaga聯名系列。圖／Gap提供
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