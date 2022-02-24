吐司套餐現省199！Isaac「金牌脆蝦條吐司」只賣3天
為迎接即將到來的228連假，來自韓國的奶油吐司專賣店「Isaac」推出新品「MVP金牌脆蝦條」，以手工製成的花枝蝦油條搭配奶油煎烤吐司，當早餐或點心都適合，限時3天於Isaac全台11家門市販售。此外，2月26日起也限時祭出3款「虎哩轉運套餐」優惠組合，最高現省199元。
1995年於韓國創立的「Isaac」在韓國有超過800間門市，主打以韓國奶油煎烤的吐司，再搭配特製醬料與不同配料，推出一系列滋味豐富的吐司料理，目前在台灣的台北、台中、台南等地已開設11間門市。至於曾經出現在韓國綜藝節目中的「麵包蝦（멘보샤）」，是將吐司包裹著鮮蝦油炸而成的特色點心。Isaac以此道料理為基礎並加以改良，將澎湖新鮮花枝切丁，加入蝦仁攪拌成海鮮漿，鑲入油條後再油炸成外酥內軟的脆蝦條，最後再夾入招牌的奶油吐司中，搭配上高麗菜絲、酸黃瓜與特製醬汁上桌，搭配美式咖啡套餐價199元，限時於2月26日至2月28日於全台門市供應。
此外，Isaac 在2月26日至2月28日祭出「虎哩轉運套餐」3大優惠組合，「MVP金牌脆蝦條＋美式咖啡」，原價每套199元，現享買1送1；「經典蒜甜薯餅＋美式咖啡」，原價144元，特價99元（約68折）；「MVP蒜甜火腿歐姆蛋＋美式咖啡」，原價154元，特價109元（約7折），讓民眾在連假也能輕鬆吃早餐。
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