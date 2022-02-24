快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

吐司套餐現省199！Isaac「金牌脆蝦條吐司」只賣3天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
限時3天推出的「MVP金牌脆蝦條」搭配美式咖啡，每套199元。圖／Isaac提供
限時3天推出的「MVP金牌脆蝦條」搭配美式咖啡，每套199元。圖／Isaac提供

為迎接即將到來的228連假，來自韓國的奶油吐司專賣店「Isaac」推出新品「MVP金牌脆蝦條」，以手工製成的花枝蝦油條搭配奶油煎烤吐司，當早餐或點心都適合，限時3天於Isaac全台11家門市販售。此外，2月26日起也限時祭出3款「虎哩轉運套餐」優惠組合，最高現省199元。

1995年於韓國創立的「Isaac」在韓國有超過800間門市，主打以韓國奶油煎烤的吐司，再搭配特製醬料與不同配料，推出一系列滋味豐富的吐司料理，目前在台灣的台北、台中、台南等地已開設11間門市。至於曾經出現在韓國綜藝節目中的「麵包蝦（멘보샤）」，是將吐司包裹著鮮蝦油炸而成的特色點心。Isaac以此道料理為基礎並加以改良，將澎湖新鮮花枝切丁，加入蝦仁攪拌成海鮮漿，鑲入油條後再油炸成外酥內軟的脆蝦條，最後再夾入招牌的奶油吐司中，搭配上高麗菜絲、酸黃瓜與特製醬汁上桌，搭配美式咖啡套餐價199元，限時於2月26日至2月28日於全台門市供應。

此外，Isaac 在2月26日至2月28日祭出「虎哩轉運套餐」3大優惠組合，「MVP金牌脆蝦條＋美式咖啡」，原價每套199元，現享買1送1；「經典蒜甜薯餅＋美式咖啡」，原價144元，特價99元（約68折）；「MVP蒜甜火腿歐姆蛋＋美式咖啡」，原價154元，特價109元（約7折），讓民眾在連假也能輕鬆吃早餐。

Isaac於2月26日至2月28日祭出「虎哩轉運套餐」3大優惠組合。圖／Isaac提供
Isaac於2月26日至2月28日祭出「虎哩轉運套餐」3大優惠組合。圖／Isaac提供

延伸閱讀

知名韓國泡菜品牌被踢爆用變質爛菜 台灣好市多：不同工廠製作

單季三大MVP滿貫紀錄 柯瑞有可能達標嗎？

大量運動仍難瘦，原來是吃錯了！路易莎董座減重3階段 學會這樣減才不復胖

呂昇達老師親自傳授！如何製作奶香撲鼻的「奶油巴布羅吐司」

相關新聞

Yeezy Gap與Balenciaga聯名曝光 熱門單品秒斷貨！

饒舌歌手暨Yeezy設計師的肯伊威斯特（Kanye West）抑或叫作YE的他，不知道是否因為新戀情打的火熱而有幫助？還...

吐司套餐現省199！Isaac「金牌脆蝦條吐司」只賣3天

為迎接即將到來的228連假，來自韓國的奶油吐司專賣店「Isaac」推出新品「MVP金牌脆蝦條」，以手工製成的花枝蝦油條搭...

2022澎湖花火節將登場 Klook盤點七大熱銷體驗

雖然距離澎湖花火節4月25日登場還有兩個月，不過去年受疫情影響加上今年適逢20週年，2022年的澎湖花火節格外讓人期待，...

momo線上美妝市場獨占鰲頭 SK-II首度進駐

台灣線上零售業龍頭富邦媒專櫃美妝保養品牌陣容再增加一員，SK-II積極投入新零售市場，首度進駐momo購物網，全台第一家...

知名韓國泡菜品牌被踢爆用變質爛菜 台灣好市多：不同工廠製作

韓國MBC NEWS近日獨家揭露，知名泡菜品牌「漢盛」在韓國旗下子公司的泡菜工廠，製作過程竟用發霉、長蟲的劣質腐敗白菜，...

疫情與供應鏈衝擊！英國百年Harrods全面退出亞洲市場

以經典茶品、各式造型泰迪熊聞名的英國百年品牌Harrods，受到全球疫情影響，英國Harrods經審視全球經濟環境及整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。