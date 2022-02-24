momo線上美妝市場獨占鰲頭 SK-II首度進駐

台灣線上零售業龍頭富邦媒專櫃美妝保養品牌陣容再增加一員，SK-II積極投入新零售市場，首度進駐momo購物網，全台第一家線上「SK-II品牌官方旗艦館」於2月25日登場。

富邦媒表示，momo線上美妝市場是許多美妝保養品牌擴展線上通路的第一選擇，至今站上進駐多達2000個美妝保養品牌，提供消費者多元的商品選擇，2021年momo專櫃美妝保養品牌更繳出銷售年增近六成的成長佳績。

富邦媒也說，momo在線上美妝市場的耕耘深受SK-II肯定，成為開設線上品牌官方旗艦館首選夥伴，全系列商品包含保養、清潔、面膜等都能在momo一鍵購得。結合momo優質的線上服務，以及SK-II豐富的商品選擇，將為愛美消費者打造出更優質的購物環境。

富邦媒指出，為歡慶momo「SK-II品牌官方旗艦店」開幕，祭出明星商品青春露買一送一發燒組合，大方送亮采化妝水、全效活膚潔面乳正貨，再加碼三大限時回饋好康，包含全館不限金額下單送青春敷面膜，以及滿額最高折880、momo卡5%回饋無上限。