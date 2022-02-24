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知名韓國泡菜品牌被踢爆用變質爛菜 台灣好市多：不同工廠製作
韓國MBC NEWS近日獨家揭露，知名泡菜品牌「漢盛」在韓國旗下子公司的泡菜工廠，製作過程竟用發霉、長蟲的劣質腐敗白菜，變質的蘿蔔也只切除明顯腐壞的部分就繼續使用，工廠內部也有明顯的衛生問題。據報導指出，該工廠生產的泡菜有70%都銷往海外，台灣好市多及多個網購平台也都有販售該品牌的商品，讓消費者擔憂是否已將問題泡菜吃下肚？
好市多表示，得知訊息後已向韓國廠商詢問，回覆表示好市多進口的泡菜商品為不同廠房製造，完全和該事件無關。過去每年好市多皆安排第三方專業公司去稽核該廠商的食品安全項目，也皆通過稽核。請會員安心食用此商品，好市多會繼續對廠商的食安稽核把關。
MBC的報導也被網友分享在臉書非官方社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，引發其他網友恐慌，紛紛留言表示「已經吃下好幾罐」、「可以退嗎？」但也有部分網友質疑，發文者不向廠商或食安單位反應，卻在非官方社團要求官方回應，似乎走錯地方。
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