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疫情與供應鏈衝擊！英國百年Harrods全面退出亞洲市場
以經典茶品、各式造型泰迪熊聞名的英國百年品牌Harrods，受到全球疫情影響，英國Harrods經審視全球經濟環境及整體供應鏈狀況，決議於2022年全面退出亞洲市場 ，包含台灣、泰國、新加坡。
英國百年品牌Harrods自2006年起由新光三越百貨獨家代理進口，推出各式經典茶品、經典泰迪熊、Harrods年度熊與英倫風情的袋包配件等，累積了許多忠實粉絲。
配合英國經營決策，台灣Harrods的銷售據點後續規劃北、中、南期間限定Family Sale活動，所有商品優惠2折起，一件不留。另外，全台新光三越及SKM Park櫃位、skm online的Harrods品牌旗艦館，即日起也同步推出全面優惠4折起活動，喜愛Harrods品牌與英式茶品的民眾，可把握最後可就近購買的機會。
Family Sale時程如下：
※ 3/1-5/8 新光三越 台北信義新天地 A8 B2
※ 3/1-5/3 高雄SKM Park 大道西1F
※ 3/17-4/5 新光三越 台南新天地本館5F
※ 3/29-4/6 新光三越 台中中港店10F
※ 3/31-4/17 新光三越 台北南西店一館9F
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