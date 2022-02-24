快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情與供應鏈衝擊！英國百年Harrods全面退出亞洲市場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
受到全球疫情影響，英國Harrods決議於2022年全面退出亞洲市場 ，包含台灣、泰國、新加坡。圖／新光三越提供
受到全球疫情影響，英國Harrods決議於2022年全面退出亞洲市場 ，包含台灣、泰國、新加坡。圖／新光三越提供

以經典茶品、各式造型泰迪熊聞名的英國百年品牌Harrods，受到全球疫情影響，英國Harrods經審視全球經濟環境及整體供應鏈狀況，決議於2022年全面退出亞洲市場 ，包含台灣、泰國、新加坡。

英國百年品牌Harrods自2006年起由新光三越百貨獨家代理進口，推出各式經典茶品、經典泰迪熊、Harrods年度熊與英倫風情的袋包配件等，累積了許多忠實粉絲。

配合英國經營決策，台灣Harrods的銷售據點後續規劃北、中、南期間限定Family Sale活動，所有商品優惠2折起，一件不留。另外，全台新光三越及SKM Park櫃位、skm online的Harrods品牌旗艦館，即日起也同步推出全面優惠4折起活動，喜愛Harrods品牌與英式茶品的民眾，可把握最後可就近購買的機會。

Family Sale時程如下：

※ 3/1-5/8 新光三越 台北信義新天地 A8 B2

※ 3/1-5/3 高雄SKM Park 大道西1F

※ 3/17-4/5 新光三越 台南新天地本館5F

※ 3/29-4/6 新光三越 台中中港店10F

※ 3/31-4/17 新光三越 台北南西店一館9F

台灣Harrods銷售據點規劃北、中、南期間限定Family Sale，所有商品優惠2折起。圖／新光三越提供
台灣Harrods銷售據點規劃北、中、南期間限定Family Sale，所有商品優惠2折起。圖／新光三越提供

延伸閱讀

拉攏或施壓？俄烏美英法在微博發聲 烏克蘭聲明衝熱搜

英國外相：俄羅斯極有可能入侵烏克蘭 攻擊首都基輔

英國外相對公民喊話 趁還能走儘速離開烏克蘭

對俄制裁挨批太溫和 英外相駁：將有效給普亭帶來痛苦

相關新聞

經典泰迪熊掰掰！ 受疫情與供應鏈衝擊　英國百年「Harrods」全面退出亞洲市場

以經典茶品、各式造型泰迪熊聞名的英國百年品牌Harrods，受到全球疫情影響，英國Harrods經審視全球經濟環境及整體...

「生肖屬虎」免費同住！關西六福莊4人同行2人免費

關西六福莊搶攻虎年商機，推出「2022關西六福莊愛老虎油yo」超優惠住房專案，即日起至2月25日前預訂，並於3月31日前...

迪士尼角色、小丸子、鬼滅主題快閃店連發！「百貨走春玩法」春節不無聊

春節9天假期，百貨商場除了企劃各式活動、推出春節優惠外，期間也引進不少美食快閃店、主題IP期間限定店，就希望民眾趁著假期到商場來熱鬧走春，人氣滾滾來。 ★「跳跳虎、三眼怪、史迪奇」迪士尼經典角色

網美必拍！ Outlet開逛、 百貨走春 順手拍出賀年時尚大片

今年過年九天連假，讓拜訪親友、出遊逛街的時間共充裕，據點遍佈北中南的百貨商場，不只容易抵達，更是具吃喝玩樂娛樂通包的功能，加上年前還有竹北遠百、高雄SKM Park兩家全新商場新鮮登場，過年不妨就到各

大年初一拼手氣！ 4超市、量販「開運福袋」抽保時捷、台積電股票

大年初一最重要的活動之一就是搶購福袋，近年不只百貨，連超市、量販店也都推出福袋商品，讓民眾就近入手拼手氣。 全聯福利中心：門市福袋抽保時捷雙頭獎 首推「小時達」專屬獎 全台實體門市大年初一

5大「百貨福袋」必買！SOGO、京站環球購物統統都有，再抽160萬VOLVO名車

福袋是每年農曆新年許多人期待的好運大禮，除了多款產品可以驚喜以更低的價格購買之外，還有超多大獎可以抽。UDN小編這回整理「五大百貨」必買福袋，還可以抽萬元住宿、百萬名稱與鑽戒等大獎，快手刀準備試試手氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。