Greubel Forsey GMT Sport首上拍！獨一無二款登佳士得

超限量的Greubel Forsey GMT Sport來了，而且一次兩只！佳士得（Christie’s）宣布，以職人精神打造獨創時計的獨立製表師品牌高珀富斯（Greubel Forsey）超限量款GMT Sport將首度登上拍場，現身佳士得3月15日起舉辦的杜拜線上鐘表拍賣。兩款腕表中，藍色款為全球限量11只的作品，紅色款則是藏家訂製的獨一無二之作，對喜歡精緻高級製表的藏家來說是不可錯過的收藏機會。

Greubel Forsey GMT Sport是品牌於2019年12月發表的大師級作品，以傑出的建築結構和人力工學設計，採用超輕量鈦金屬表殼搭配一體成型的表耳和最能展現該機芯結構的鵝卵形表圈，是品牌創辦以來最具動感休閒設計的作品。開放式的表盤是展演高級製表的華麗舞台，更是Greubel Forsey的標誌。