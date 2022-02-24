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Greubel Forsey GMT Sport首上拍！獨一無二款登佳士得

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Greubel Forsey GMT Sport紅色款為獨一無二的訂製品，估價40萬美元起。圖／佳士得提供
Greubel Forsey GMT Sport紅色款為獨一無二的訂製品，估價40萬美元起。圖／佳士得提供

超限量的Greubel Forsey GMT Sport來了，而且一次兩只！佳士得（Christie’s）宣布，以職人精神打造獨創時計的獨立製表師品牌高珀富斯（Greubel Forsey）超限量款GMT Sport將首度登上拍場，現身佳士得3月15日起舉辦的杜拜線上鐘表拍賣。兩款腕表中，藍色款為全球限量11只的作品，紅色款則是藏家訂製的獨一無二之作，對喜歡精緻高級製表的藏家來說是不可錯過的收藏機會。

Greubel Forsey GMT Sport是品牌於2019年12月發表的大師級作品，以傑出的建築結構和人力工學設計，採用超輕量鈦金屬表殼搭配一體成型的表耳和最能展現該機芯結構的鵝卵形表圈，是品牌創辦以來最具動感休閒設計的作品。開放式的表盤是展演高級製表的華麗舞台，更是Greubel Forsey的標誌。

獨創的機芯結構，搭配拱形表橋顯示小時和分鐘，於一點鐘位置展示24秒陀飛輪機制，以及3D地球和世界時間。陀飛輪框架傾斜25°的24秒陀飛輪是Greubel Forsey在陀飛輪領域繼雙陀飛輪Double Tourbillon 30°和四陀飛輪Quadruple Tourbillon的第三個創新之作，重僅0.38公克。擁有雙專利的兩地時間機制，10點和11點鐘方向的輔助表盤顯示第二時區時間，配上轉動的立體地球，嚴謹而精彩的結構絕對是高級製表藏家心目中的夢幻逸品。

Greubel Forsey GMT Sport藍色款全球限量11只，估價40萬美元起。圖／佳士得提供
Greubel Forsey GMT Sport藍色款全球限量11只，估價40萬美元起。圖／佳士得提供
Greubel Forsey GMT Sport將登佳士得杜拜線上鐘表拍賣，估價各40萬美元起。圖／佳士得提供
Greubel Forsey GMT Sport將登佳士得杜拜線上鐘表拍賣，估價各40萬美元起。圖／佳士得提供

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