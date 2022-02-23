曾之喬、王淨畫出無暇閨蜜底妝！全靠迪奧超完美粉底液

當紅女星曾之喬、王淨，兩人合體一起畫出絕美無瑕的閨蜜底妝，一黑一白的服飾入鏡，同樣展現出絕佳默契，還有超完美的雞蛋美妝，全是靠迪奧全新推出升級版的迪奧超完美持久粉底液，分有柔霧款、柔光款，打造出超高持久力的底妝，並能依照個人喜好，呈現出不同的妝感，更能與閨蜜一起畫出最能展現肌膚光芒的底妝。

迪奧新一代迪奧超完美持久粉底液，經過儀器測試評估，即使在33°C與潮濕環境中，依然能夠維持完美妝容，並能夠不易沾染，經過實驗研究，持妝效果達24小時。

新款超完美持久粉底液除了加強保濕，加入三色堇花萃，提升肌膚的保水度，達到持妝目的，還有鳶尾花萃能保護肌膚，抵禦有害因子，旱金蓮花萃能讓肌膚綻放耀眼光彩，而柔霧款粉底特別再添加玫瑰果精萃，讓底妝看來更加細緻，柔光款粉底則有朱槿花萃，提升肌膚光澤度，散發明亮光彩。