台灣燈會亮點多 高雄市多區打造特色燈節

台灣燈會進入倒數計時，高雄今年打造雙展區，在衛武營、愛河灣盛大呈現，如果您已到過兩展區，趁著229連假可以走訪高市府特地在旗山、岡山、美濃、鳳山、林園等區打造的特色燈節走走。岡山公園的竹編藝術品、旗山老街的12星座星空帷幕、旗山體育場的黃色麥穗燈海、吉虎隧道都是拍照打卡熱點。

2022岡山燈藝節於大年初一正式點燈開展，岡山公園多個角落都有竹編藝術品燈飾。最吸睛的是座落於壽天宮前的巨大竹編穹頂，「光之天穹」區域，以圓形天穹為中心，搭配著散落於四周所布置的大、小型天燈造型竹編，為整座草坪妝點。民政局表示，公園內的作品都是由岡山在地藝術家陳詠笙與團隊夥伴親手編織而成。

陳詠笙說，當初展品位置選在壽天宮前時，自己就思考展品與宮廟之間的關聯性。宮廟一直都是神聖的、充滿人們信仰的場域。人們會到廟內祈願，從健康到家庭、愛情到事業，壽天宮是岡山人的「願」所聚集之處。因此以穹頂作為創作的起點延伸創意、設計。

「2022旗山亮起Light」街景布置，區公所運用12星座的象形符號，在旗山老街打造出「星空帷幕-蒼穹之頂」，鄰近老街的旗山體育場則打造黃色麥穗燈海、吉虎隧道和「攜手同心」夢幻愛心主燈，觀光客必訪的旗山天后宮、鯤洲宮及鼓山公園也有燈飾造景。

民政局在這次燈會也與宗教團體、苓雅區公所合作打造台鐵正義車站到衛武營燈區步行動線燈區，從正義車站一下車即可走入台灣燈會展區，迎面而來有13幅大型壁畫創作，走進建軍路，則有「點亮一盞燈」、「有球必映」、「喜迎春 ‧ 樂迎福」、「新年快樂 ‧ 高雄」等四種不同主題的天空藝術。