餵眼周吃超級食物！Aesop全新瑩澈眼部精華、綻放亮眼

在每日繁忙的壓力下，許多人用心照顧臉部肌膚，但卻忽略了眼周肌膚也需要專門的保養品，澳洲保養品牌Aesop，相隔17年後再度推出全新眼部保養「瑩澈眼部精華」，選用多種高濃度維他命成分，要餵養眼周超級食物，讓眼睛保持最佳狀態，綻放光芒。

其實眼周附近的肌膚相當脆弱，因油脂含量較少，容易缺水，導致暗沈，而且因為每天眨眼約1萬次，且化妝時，也容易拉扯眼周肌膚，更因用眼過度，導致眼睛疲勞與肌膚受損，更需要用心來呵護。

Aesop瑩澈眼部精華整體質地輕盈好吸收，加入維他命B3、B5、C、E，讓眼周肌膚能快速吸收，並首度使用溝鹿角菜萃取，具有補水與鎖水的能力，適合在意眼周細紋的人。

而在塗抹時，也要特別留意手勢，可以使用無名指的指腹，輕輕按壓眼周肌膚，讓肌膚能夠吸收精華，增加水分與澎潤度，千萬不要過度拉扯，避免產生更多細紋。