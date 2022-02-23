百年靈攜手凱旋機車 聯名腕表化身「蒙面俠」氣質上路
文化的形塑，就在於將事情賦予意義，將生活注入了樂趣，風格自然孕育而生。瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）自去年宣佈與重機品牌凱旋（Triumph）合作後，今日正式宣佈推出聯名的Top Time Triumph計時碼表，並分為常規版與限量270只的「車主版」，同時凱旋（Triumph）也將推出一款聯名的凱旋速度雙缸（Speed Twin）百年靈限量版重型機車，限量270輛。
百年靈近年推崇1960年代的Cafe Racer風潮，並引以為Top Time腕表的精神指標。如果以Cafe Racer為關鍵字搜尋圖片不難發現，相關的車款多具備降低車身、薄型坐墊、單座等輕量化的特色，因為Cafe Racer除了意指騎士們在咖啡館閒聊的自由氣氛，也代表從A地到B地的競速精神。
為了開啟與凱旋的首次合作，百年靈推出了一款Top Time Triumph腕表，其中一般版的表款面盤經過特殊的紋飾加工，以呈現為收藏家趣稱為「Zorro」的面盤樣式。其中Zorro意指杜撰的蒙面俠蘇洛（Zorro），以期待著面罩、露出雙眼的形式，一如面盤中的兩個計時次表盤（sub-dial），而車主版則將為平整的冰藍色樣式。為此凱旋機車並推出270輛聯名的Speed Twin百年靈限量版聯名機車，車主將有機會加購車主版的Top Time Triumph腕表，其中常規版腕表的底蓋將刻有機車引擎圖案，車主版則將額外刻有限量編號，唯車主特別版須於2022年8月22日前向凱旋摩托車公司下達訂單。
值得一提的是，之所以挑選冰藍色，是因此一色彩曾先後運用在1951年的藍色Triumph Thunderbird 6T，與1970年代的百年靈Top Time Ref.815腕表，成為兩者的色彩DNA、英雄所見略同。目前常規版與車主版表款都尚未公佈官方訂價，常規版腕表則可逕行接洽百年靈全省經銷商包含但不限於台北金光鐘表、台中元亨利鐘表、高雄寶島鐘表五福店，等全省品牌經銷通路。
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