百年靈攜手凱旋機車 聯名腕表化身「蒙面俠」氣質上路

文化的形塑，就在於將事情賦予意義，將生活注入了樂趣，風格自然孕育而生。瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）自去年宣佈與重機品牌凱旋（Triumph）合作後，今日正式宣佈推出聯名的Top Time Triumph計時碼表，並分為常規版與限量270只的「車主版」，同時凱旋（Triumph）也將推出一款聯名的凱旋速度雙缸（Speed Twin）百年靈限量版重型機車，限量270輛。

百年靈近年推崇1960年代的Cafe Racer風潮，並引以為Top Time腕表的精神指標。如果以Cafe Racer為關鍵字搜尋圖片不難發現，相關的車款多具備降低車身、薄型坐墊、單座等輕量化的特色，因為Cafe Racer除了意指騎士們在咖啡館閒聊的自由氣氛，也代表從A地到B地的競速精神。

為了開啟與凱旋的首次合作，百年靈推出了一款Top Time Triumph腕表，其中一般版的表款面盤經過特殊的紋飾加工，以呈現為收藏家趣稱為「Zorro」的面盤樣式。其中Zorro意指杜撰的蒙面俠蘇洛（Zorro），以期待著面罩、露出雙眼的形式，一如面盤中的兩個計時次表盤（sub-dial），而車主版則將為平整的冰藍色樣式。為此凱旋機車並推出270輛聯名的Speed Twin百年靈限量版聯名機車，車主將有機會加購車主版的Top Time Triumph腕表，其中常規版腕表的底蓋將刻有機車引擎圖案，車主版則將額外刻有限量編號，唯車主特別版須於2022年8月22日前向凱旋摩托車公司下達訂單。