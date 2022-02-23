草莓、焦糖、櫻花！夢卡朵3款明星生乳捲 第2捲7折
迎接春天到來，甜點品牌「夢卡朵」（mon gâteau）自即日起至2月28日期間，限時7天推出「第2件8折」的限時優惠，包括草莓生乳捲、炙燒焦糖咖啡捲、日式櫻花捲等品項均可適用，讓民眾輕鬆享受日式的香甜滋味。
台灣原創的「夢卡朵」，由日本甜點主廚內外潔擔任顧問，主打日本流行的創意甜點，並透過屏東的e-能健機能卵、靜岡抹茶粉、中澤乳霜等精選食材，維持產品的品質。其中「草莓生乳捲」外層使用湯種蛋糕體，內餡則是中澤乳霜搭配4層台灣草莓果肉，兼具奶香與酸甜滋味；「炙燒焦糖咖啡捲」則以咖啡戚風蛋糕體，包裹了卡士達、中澤乳霜等打發的內餡，外表裹上一層薄脆糖衣，苦中帶著甘甜，具有大人系的風味。至於「日式櫻花捲」以較為蓬鬆的戚風蛋糕包裹中澤乳霜打發內餡，蛋糕體再以櫻花醬和白豆沙等調成的櫻花豆沙餡和鹽漬櫻花裝飾，兼具視覺與味覺享受。
即日起至2月28日期間，「草莓生乳捲」、「炙燒焦糖咖啡捲」、「日式櫻花捲」同商品可享第2件8折，草莓生乳捲單捲420元，2捲優惠價756元；炙燒焦糖咖啡捲單捲400元，2捲優惠價720；日式櫻花捲單捲450元，2捲優惠價810元。（3月3、4、10、11日統一出貨，草莓生乳捲僅限雙北地區訂購）
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