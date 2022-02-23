快訊

俄恐隨時進攻...烏克蘭宣布全國進入緊急狀態 後備軍人總動員

獨／超跑三煞打人成「智力中下」 求調解賠償離譜數字曝光

草莓、焦糖、櫻花！夢卡朵3款明星生乳捲 第2捲7折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
草莓生乳捲單捲420元，2捲優惠價756元。圖／夢卡朵提供
草莓生乳捲單捲420元，2捲優惠價756元。圖／夢卡朵提供

迎接春天到來，甜點品牌「夢卡朵」（mon gâteau）自即日起至2月28日期間，限時7天推出「第2件8折」的限時優惠，包括草莓生乳捲、炙燒焦糖咖啡捲、日式櫻花捲等品項均可適用，讓民眾輕鬆享受日式的香甜滋味。

台灣原創的「夢卡朵」，由日本甜點主廚內外潔擔任顧問，主打日本流行的創意甜點，並透過屏東的e-能健機能卵、靜岡抹茶粉、中澤乳霜等精選食材，維持產品的品質。其中「草莓生乳捲」外層使用湯種蛋糕體，內餡則是中澤乳霜搭配4層台灣草莓果肉，兼具奶香與酸甜滋味；「炙燒焦糖咖啡捲」則以咖啡戚風蛋糕體，包裹了卡士達、中澤乳霜等打發的內餡，外表裹上一層薄脆糖衣，苦中帶著甘甜，具有大人系的風味。至於「日式櫻花捲」以較為蓬鬆的戚風蛋糕包裹中澤乳霜打發內餡，蛋糕體再以櫻花醬和白豆沙等調成的櫻花豆沙餡和鹽漬櫻花裝飾，兼具視覺與味覺享受。

即日起至2月28日期間，「草莓生乳捲」、「炙燒焦糖咖啡捲」、「日式櫻花捲」同商品可享第2件8折，草莓生乳捲單捲420元，2捲優惠價756元；炙燒焦糖咖啡捲單捲400元，2捲優惠價720；日式櫻花捲單捲450元，2捲優惠價810元。（3月3、4、10、11日統一出貨，草莓生乳捲僅限雙北地區訂購）

日式櫻花捲單捲450元，2捲優惠價810元。圖／夢卡朵提供
日式櫻花捲單捲450元，2捲優惠價810元。圖／夢卡朵提供
炙燒焦糖咖啡捲單捲400元，2捲優惠價720。圖／夢卡朵提供
炙燒焦糖咖啡捲單捲400元，2捲優惠價720。圖／夢卡朵提供

櫻花 咖啡

延伸閱讀

228連假到新竹縣賞花 竹東櫻花、尖石金盞花海爭艷

影／一連5天雨勢不停 大湖草莓災損逾五成

連日降雨苗栗大湖草莓水傷嚴重 莓農：心都冷了

台中平地櫻花綻放 日夜賞櫻還能親子共遊

相關新聞

百年靈攜手凱旋機車 聯名腕表化身「蒙面俠」氣質上路

文化的形塑，就在於將事情賦予意義，將生活注入了樂趣，風格自然孕育而生。瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）自去年宣佈...

草莓、焦糖、櫻花！夢卡朵3款明星生乳捲 第2捲7折

迎接春天到來，甜點品牌「夢卡朵」（mon gâteau）自即日起至2月28日期間，限時7天推出「第2件8折」的限時優惠...

50載真情展現！高登鐘錶攜手百達翡麗 推聯名限量腕表

深厚的情誼是如何疊加與展現的？唯有透過時間的積累，方能鑄成跨越世代的真摯信任。新加坡商高登鐘表（Cortina Watc...

新任創意總監處女秀即將登場！BV推出互動app提前造勢

去年十一月，義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）與前任創意總監Daniel Lee宣布終止合作，消息曝...

台中唯一米其林二星JL Studio 3月整修 暫休業一個月

為了提供給顧客更優質的用餐體驗，本月開業滿5週年的台中唯一米其林二星餐廳JL Studio，預定於3月份進行為期一個月的...

遠東百貨「228快閃限定」！百貨服飾消費滿3500送250

即將迎來228三天連假，遠百即日起到3月1日推出「228快閃限定」檔期，百貨服飾當日累計消費滿3,500元送250元，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。