草莓、焦糖、櫻花！夢卡朵3款明星生乳捲 第2捲7折

迎接春天到來，甜點品牌「夢卡朵」（mon gâteau）自即日起至2月28日期間，限時7天推出「第2件8折」的限時優惠，包括草莓生乳捲、炙燒焦糖咖啡捲、日式櫻花捲等品項均可適用，讓民眾輕鬆享受日式的香甜滋味。

台灣原創的「夢卡朵」，由日本甜點主廚內外潔擔任顧問，主打日本流行的創意甜點，並透過屏東的e-能健機能卵、靜岡抹茶粉、中澤乳霜等精選食材，維持產品的品質。其中「草莓生乳捲」外層使用湯種蛋糕體，內餡則是中澤乳霜搭配4層台灣草莓果肉，兼具奶香與酸甜滋味；「炙燒焦糖咖啡捲」則以咖啡戚風蛋糕體，包裹了卡士達、中澤乳霜等打發的內餡，外表裹上一層薄脆糖衣，苦中帶著甘甜，具有大人系的風味。至於「日式櫻花捲」以較為蓬鬆的戚風蛋糕包裹中澤乳霜打發內餡，蛋糕體再以櫻花醬和白豆沙等調成的櫻花豆沙餡和鹽漬櫻花裝飾，兼具視覺與味覺享受。