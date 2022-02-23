50載真情展現！高登鐘錶攜手百達翡麗 推聯名限量腕表

深厚的情誼是如何疊加與展現的？唯有透過時間的積累，方能鑄成跨越世代的真摯信任。新加坡商高登鐘表（Cortina Watch）與日內瓦獨立高級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）為慶祝其長達50年的合作，共同推出限量腕表與獨一無二的圓頂座鐘，並將在今年帶來亞洲巡展，預計將於2022年第三季登台舉辦。

自高登鐘表於1972年創立以來，創辦人林廷萬Anthony Lim與已故百達翡麗總裁Henri Stern，建立了緊密綿長的情誼，高登鐘表至今更在亞洲包含新加坡、台灣、馬來西亞、印尼與香港等地管理了六間百達翡麗專賣店，展現兩造的合作無間。為紀念雙方將在2022年邁向合作50周年，高登鐘表特別推出限量100只的Ref. 5057G-010 Calatrava限量白金腕表，以及名為「新加坡天際線」的Ref. 20145M-001掐絲琺瑯座鐘，以茲紀念。

百達翡麗總裁Thierry Stern為此表示，其祖父、父親和林廷萬先生間的友誼始於66多年前，直至今日依然深厚，一如百達翡麗與高登鐘表間的關係。「這是一種真正超越世代的獨特而珍貴的情誼，我很自豪能一起共襄盛舉這場難能可貴的慶祝活動，並代表我父親獻上Ref. 20145M-001『新加坡天際線』圓頂座鐘送給林廷萬先生。我們期待著下一個50年的偉大合作夥伴關係，以及我們的下一代繼續保持著這份美好友誼。」

專為50周年打造的全新白金腕表Ref. 5057G-010，其表圈上三排的手工機刻雕巴黎釘紋飾，與1997年為慶祝高登鐘表25周年的特製表款、兩相呼應。表款搭配了超薄的240 PS IRM C LU自動上鍊機芯，除了具備日期、月相、動力儲存顯示，透明的藍寶石水晶底蓋上，更有著Cortina Watch 50th Anniversary - Since 1972的紀念字樣。超薄機芯並使用刻有經典Calatrava標誌的微型K金自動盤，訂價為165萬6,000元，限量100只。

而由百達翡麗為高登鐘表獻上的「新加坡天際線」的Ref. 20145M-001掐絲琺瑯座鐘，更將包含魚尾獅吉祥物、中心商務區、濱海灣花園、濱海藝術中心，以致濱海灣金沙購物中心等新加坡經典地景，以掐絲大明火琺瑯工藝，古典唯美呈現；為勾勒出輪廓，琺瑯工藝師共使用長達9.2米、重約18.45公克的24K金，先將金線切成小段再以手工塑型，並用上47種透明琺瑯、1種不透明琺瑯和2種乳白色琺瑯，以多達50種琺瑯色彩呈現了建築輪廓、橋墩、光芒與魚尾獅，更將古典、華麗、溫潤與豐盛，畢其功於一役。

事實上，高登鐘表自2010始已與百達翡麗合作於台北101開設了品牌專賣店，空間坪數更由18坪、60坪一路擴充至131坪，並成為現今全球最大之百達翡麗經銷專賣店；而高登鐘表近年更持續加碼佈局台灣市場，先自2019年底開設了台北老爺形象店，再於2021年南下港都開設了高雄義享形象店，目前並在全台擁有5間鐘表零售據點，展現橫跨南北、縱橫台灣的強烈企圖。

而高登鐘表並預計將在2022年與百達翡麗舉辦特展，展品將包含50周年限量版腕表Ref. 5057G-010、「新加坡天際線」圓頂座鐘Ref. 20145M-001，以及高登鐘表所收藏的數款獨特百達翡麗作品；例如為2015年新加坡金禧年創作的「濱海藝術中心‧新加坡」圓頂座鐘Ref.1677M、2019年的「濱海灣‧新加坡」圓頂座鐘Ref. 20094M-001，以及繪有台北地景的《雲輝霞映‧台北》圓頂座鐘Ref.20040M-001。展覽將先於新加坡的ON Orchard和濱海灣金沙購物中心的兩處百達翡麗專賣店登場，之後將巡迴台灣、泰國與馬來西亞，最終則返回新加坡。