50載真情展現！高登鐘錶攜手百達翡麗 推聯名限量腕表

深厚的情誼是如何疊加與展現的?唯有透過時間的積累,方能鑄成跨越世代的真摯信任。新加坡商高登鐘表(Cortina Watch)與日內瓦獨立高級鐘表品牌百達翡麗(Patek Philippe)為慶祝其長達50年的合作,共同推出限量腕表與獨一無二的圓頂座鐘,並將在今年帶來亞洲巡展,預計將於2022年第三季登台舉辦。

自高登鐘表於1972年創立以來,創辦人林廷萬Anthony Lim與已故百達翡麗總裁Henri Stern,建立了緊密綿長的情誼,高登鐘表至今更在亞洲包含新加坡、台灣、馬來西亞、印尼與香港等地管理了六間百達翡麗專賣店,展現兩造的合作無間。為紀念雙方將在2022年邁向合作50周年,高登鐘表特別推出限量100只的Ref. 5057G-010 Calatrava限量白金腕表,以及名為「新加坡天際線」的Ref. 20145M-001掐絲琺瑯座鐘,以茲紀念。

百達翡麗總裁Thierry Stern為此表示,其祖父、父親和林廷萬先生間的友誼始於66多年前,直至今日依然深厚,一如百達翡麗與高登鐘表間的關係。「這是一種真正超越世代的獨特而珍貴的情誼,我很自豪能一起共襄盛舉這場難能可貴的慶祝活動,並代表我父親獻上Ref. 20145M-001『新加坡天際線』圓頂座鐘送給林廷萬先生。我們期待著下一個50年的偉大合作夥伴關係,以及我們的下一代繼續保持著這份美好友誼。」

專為50周年打造的全新白金腕表Ref. 5057G-010,其表圈上三排的手工機刻雕巴黎釘紋飾,與1997年為慶祝高登鐘表25周年的特製表款、兩相呼應。表款搭配了超薄的240 PS IRM C LU自動上鍊機芯,除了具備日期、月相、動力儲存顯示,透明的藍寶石水晶底蓋上,更有著Cortina Watch 50th Anniversary - Since 1972的紀念字樣。超薄機芯並使用刻有經典Calatrava標誌的微型K金自動盤,訂價為165萬6,000元,限量100只。

而由百達翡麗為高登鐘表獻上的「新加坡天際線」的Ref. 20145M-001掐絲琺瑯座鐘,更將包含魚尾獅吉祥物、中心商務區、濱海灣花園、濱海藝術中心,以致濱海灣金沙購物中心等新加坡經典地景,以掐絲大明火琺瑯工藝,古典唯美呈現;為勾勒出輪廓,琺瑯工藝師共使用長達9.2米、重約18.45公克的24K金,先將金線切成小段再以手工塑型,並用上47種透明琺瑯、1種不透明琺瑯和2種乳白色琺瑯,以多達50種琺瑯色彩呈現了建築輪廓、橋墩、光芒與魚尾獅,更將古典、華麗、溫潤與豐盛,畢其功於一役。

事實上,高登鐘表自2010始已與百達翡麗合作於台北101開設了品牌專賣店,空間坪數更由18坪、60坪一路擴充至131坪,並成為現今全球最大之百達翡麗經銷專賣店;而高登鐘表近年更持續加碼佈局台灣市場,先自2019年底開設了台北老爺形象店,再於2021年南下港都開設了高雄義享形象店,目前並在全台擁有5間鐘表零售據點,展現橫跨南北、縱橫台灣的強烈企圖。

而高登鐘表並預計將在2022年與百達翡麗舉辦特展,展品將包含50周年限量版腕表Ref. 5057G-010、「新加坡天際線」圓頂座鐘Ref. 20145M-001,以及高登鐘表所收藏的數款獨特百達翡麗作品;例如為2015年新加坡金禧年創作的「濱海藝術中心‧新加坡」圓頂座鐘Ref.1677M、2019年的「濱海灣‧新加坡」圓頂座鐘Ref. 20094M-001,以及繪有台北地景的《雲輝霞映‧台北》圓頂座鐘Ref.20040M-001。展覽將先於新加坡的ON Orchard和濱海灣金沙購物中心的兩處百達翡麗專賣店登場,之後將巡迴台灣、泰國與馬來西亞,最終則返回新加坡。