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新任創意總監處女秀即將登場！BV推出互動app提前造勢

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Matthieu Blazy接任BV創意總監後的第一場秀將在2月27日登場。圖／Bottega Veneta提供
Matthieu Blazy接任BV創意總監後的第一場秀將在2月27日登場。圖／Bottega Veneta提供

去年十一月，義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）與前任創意總監Daniel Lee宣布終止合作，消息曝光後不到一周，就確認了新任創意總監為曾跟Raf Simons、Phoebe Philo共事過的Matthieu Blazy。而眼看2022秋冬米蘭時裝周就要到來，屆時Matthieu Blazy上任後的處女秀也即將登場，備受關注與期待。目前依舊沒有經營社群平台的BV更開發了新的一款app，專門為這次的發布展開宣傳。

這次BV一改Daniel Lee任內發表新系列的步調，重回米蘭時裝周的官方行程中，不過新打造的app則是延用Daniel Lee任內創造的BV代表色—BV綠（一種鮮明的鸚鵡綠）作為主體色，並把它轉化成為綠色螢幕，使用者只要將螢幕對著任何綠色的物體、景象，就能看到Matthieu Blazy相關設計概念影片投影在上面，引領大家前往品牌創意世界的大門。

Matthieu Blazy的BV首秀，將在台灣時間2月27日凌晨3點登場。在此之前，在BV新推出的app上將可以看到每日上傳的新一季作品相關嶄新素材，搶先一窺這個新系列的神秘面紗。

Matthieu Blazy接任BV創意總監後的第一場秀將在2月27日登場。圖／Bottega Veneta提供
Matthieu Blazy接任BV創意總監後的第一場秀將在2月27日登場。圖／Bottega Veneta提供
BV新任創意總監Matthieu Blazy上任後的處女秀即將登場，沒有經營社群平台的BV開發了新的一款app，專門為這次的發布展開宣傳。圖／Bottega Veneta提供
BV新任創意總監Matthieu Blazy上任後的處女秀即將登場，沒有經營社群平台的BV開發了新的一款app，專門為這次的發布展開宣傳。圖／Bottega Veneta提供

時裝周 米蘭

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