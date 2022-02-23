新任創意總監處女秀即將登場！BV推出互動app提前造勢

去年十一月，義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）與前任創意總監Daniel Lee宣布終止合作，消息曝光後不到一周，就確認了新任創意總監為曾跟Raf Simons、Phoebe Philo共事過的Matthieu Blazy。而眼看2022秋冬米蘭時裝周就要到來，屆時Matthieu Blazy上任後的處女秀也即將登場，備受關注與期待。目前依舊沒有經營社群平台的BV更開發了新的一款app，專門為這次的發布展開宣傳。

這次BV一改Daniel Lee任內發表新系列的步調，重回米蘭時裝周的官方行程中，不過新打造的app則是延用Daniel Lee任內創造的BV代表色—BV綠（一種鮮明的鸚鵡綠）作為主體色，並把它轉化成為綠色螢幕，使用者只要將螢幕對著任何綠色的物體、景象，就能看到Matthieu Blazy相關設計概念影片投影在上面，引領大家前往品牌創意世界的大門。