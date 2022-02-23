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台中唯一米其林二星JL Studio 3月整修 暫休業一個月

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
JL Studio原本的主要用餐區有30個座位。圖／JL Studio提供。
JL Studio原本的主要用餐區有30個座位。圖／JL Studio提供。

為了提供給顧客更優質的用餐體驗，本月開業滿5週年的台中唯一米其林二星餐廳JL Studio，預定於3月份進行為期一個月的整修，將暫時休業一個月，預計4月份將以全新風貌回歸。餐廳顧及整修工期或許會有變數，為避免造成困擾，因此4月份訂位開放時間暫不公布，有待進一步確認。

於2017年2月在台中市成立的JL Studio，致力於開展出新加坡料理的全新風貌，並大量採用台灣本地食材。主廚創辦人林恬耀（Chef Jimmy）精心巧思透過烹製的菜色為載體，藉以傳遞新加坡美食的文化與精髓，從街頭小食到回憶童年時光的阿嬤拿手菜，都是他的創作靈感來源。

在開幕後幾個月，JL Studio隨即被列入Secret Tables名單，也是首度有位於台灣的餐廳被納入其中。2019年三月，JL Studio 獲得亞洲50最佳餐廳「Miele One to Watch Award ——Miele最值得關注獎」。之後於「2020亞洲最佳50餐廳」、「2021亞洲最佳50餐廳」榜單中，JL Studio皆名列第26名。

此外，JL Studio於「2020年臺北臺中米其林指南」、「2021年臺北臺中米其林指南」連續兩年獲得二星肯定，不但是台中唯一一家米其林二星餐廳，同時也是新加坡海外全球第一間以「現代新加坡料理」摘星的餐廳。

玫瑰粿。圖／JL Studio提供。
玫瑰粿。圖／JL Studio提供。
JL Studio主廚創辦人林恬耀。圖／JL Studio提供。
JL Studio主廚創辦人林恬耀。圖／JL Studio提供。
臭味相投。圖／JL Studio提供。
臭味相投。圖／JL Studio提供。

米其林 新加坡

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