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遠東百貨「228快閃限定」！百貨服飾消費滿3500送250

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
京站228連假期間，日系女裝下殺5折起。圖／京站提供
京站228連假期間，日系女裝下殺5折起。圖／京站提供

即將迎來228三天連假，遠百即日起到3月1日推出「228快閃限定」檔期，百貨服飾當日累計消費滿3,500元送250元，12大銀行全館單筆分期刷10,000送400元，HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷2,000元送100點、5,000元送250點，此外，也推出來店禮好客隨身瓶及扣50點送200元活動，好康優惠不間斷。

遠百在「228快閃限定」檔期呼喚HAPPY GO卡友大集合，持HAPPY GO卡及全館當日單筆3,000元發票，即可至客服中心兌換好客隨身瓶500ml，每人限領乙份(遠百竹北除外)。

遠百也推出各式特展，新竹大遠百即日起至3月9日在6樓活動中心與新埔柿染坊舉辦「風城喜柿 植物染創意•擬真實物展」，展覽包含年菜、夜市小吃、懷舊的古早味零食等擬真實物和柿染商品等。以有趣的方式呈現顛覆大家對於植物染的既定印象。另外，2月28日至3月17日在B1樓藝文長廊舉辦「動物森呼吸紙雕藝術展」，邀請文創紙藝師海倫現場展出，以剪刀和筆刀創作，把紙雕加入色彩拼貼和摺紙，呈現紙雕的千變萬幻。遠百竹北2月25日至3月31日在8樓多元展場舉辦「2022花嫁の新款禮服幸福巡禮展」，與法國巴黎婚紗攜手打造大型婚紗展覽，除了精美婚紗展示外也同時結合豐富靜態及動態活動。

京站時尚廣場迎228也同時推出改裝出清與連假限定優惠，日系女裝連假三天下殺5折起，collect point享兩件8折、三件7.5折，B3多家美食消費滿228元，送小菜一份。

遠百在「228快閃限定」檔期推出，持HAPPY GO卡及全館當日單筆3,000元發票，即可至客服中心兌換好客隨身瓶500ml，每人限領乙份(遠百竹北除外)。圖／遠百提供
遠百在「228快閃限定」檔期推出，持HAPPY GO卡及全館當日單筆3,000元發票，即可至客服中心兌換好客隨身瓶500ml，每人限領乙份(遠百竹北除外)。圖／遠百提供
新竹大遠百「風城喜柿植物染創意•擬真實物展」。圖／遠百提供
新竹大遠百「風城喜柿植物染創意•擬真實物展」。圖／遠百提供
京站228連假B3多家美食消費滿228元，送小菜一份。圖／京站提供
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