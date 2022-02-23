PChome 24購物推戶外運動機能商品5折起

根據氣象局預報顯示，本周五起全台將逐步轉乾回暖，許多人想趁228連假出門走走、尋找太陽的蹤跡，PChome 24h購物近一周連假出遊關鍵字以「自駕車用、露營配備、戶外配件」3大類最熱搜。PChome 24h購物進一步觀察，考量疫情因素，自駕至近郊小旅遊成為熱門趨勢，促使行車紀錄器、輪胎搜尋年增皆突破60%，近年來露營風潮也持續帶動帳篷、折疊椅、瓦斯爐等相關商品熱銷。

迎接年後第一個連續假期，PChome 24h購物發現不少民眾選擇遠離塵囂、走入大自然，帶動近一周露營用品銷量月增40%，其中除了舒適寬敞的「家庭式隧道帳」受到許多家庭青睞之外，因應空曠區域早晚低溫，免插電的「煤油暖爐」更成為近期異軍突起的熱賣商品，熱銷推薦包括「Coleman期間限定買桌送椅超值組」特價6,700元；露營新手必收套裝「Coleman 4～6人透氣圓頂露營帳V」含地墊及地布、特價16,999元；「TOYOTOMI攜帶式煤油暖爐」輕巧適合攜帶外出使用，特價17,999元。

滿足戶外用品選購需求，PChome 24h購物祭出「動滋動起來」促惠活動，網羅運動、戶外、車用、寵物等商品全場5折起，單筆消費滿額再抽BLADEZ智能跑步機；另針對「台灣米其林輪胎」強打限時活動，透過網購下訂即享信用卡分期與金流優惠，還可直接配送至指定保養廠進行安裝，2月28日前選購17吋以上輪胎4入組，更加碼500元享樂金及888P幣。

PChome 24h購物也觀察到近期旅遊票券買氣高漲，2月整體業績較去年同期大幅成長逾2倍，尤以「封閉型湯屋、住宿券、租車券」最熱銷。推薦「晶馨SPA會館臉部排導護理」699元即可享受放鬆身心的療癒時光；「蜜達絲SPA會館全身舒活釋壓體雕」特價550元。