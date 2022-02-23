大寫的優雅！孫藝珍、Melody都愛低調貴婦包

這幾季精品經典logo滿版的高調「老花」款式蔚為流行，不過低調的設計也是有許多死忠的支持者，百搭風格也充分展現其魅力。最近在熱播韓劇《三十九》中，女主角孫藝珍就拎了一款Moynat的Limousine Box小牛革包包，簡約俐落的典雅包身沒有太複雜的裝飾，但依舊備受注目，也恰到好處地呼應角色身份和性格特質。

孫藝珍在劇中飾演一名皮膚科診所院長，衣著風格大多是優雅成熟款式，最能襯托出Limousine包款簡單的外型特色。這款包靈感源於Moynat在1902年推出的同名經典旅行箱，許多旅行箱的元素都被使用在包身設計上。具有彈性容量的包身由有著絕佳的實用性，圓弧皮革包覆底角的流暢線條呼應著過去行李箱四邊的黃銅加固裝置，大型的K金鎖扣也增添了亮點，並提供不同皮革、顏色等多款式